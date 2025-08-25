Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Şam'da ABD'li üst düzey heyet ile bir araya geldi

Suriye hükümeti diplomatik temaslarını sürdürüyor.

Suriye Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'li heyeti Şam'da kabul etti.

GÜNDEMDE 'GÜVENLİK' VE 'İSTİKRAR' VAR

Görüşmede, Suriye ve bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra güvenlik ve istikrarı sağlamaya yönelik diyalog ve işbirliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Barrack başkanlığındaki heyette, ABD Senatosu Üyesi Jeanne Shaheen ile Temsilciler Meclisi Üyesi Joe Wilson da yer aldı.

BARRACK, DÜN NETANYAHU İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Barrack, dün İsrail'de Başbakan Benjamin Netanyahu ile bir araya gelmişti.

Adı açıklanmayan kaynaklar, Barrack ve Netanyahu’nun Suriye ile İsrail arasındaki müzakereleri de ele aldığını ifade etmişti.