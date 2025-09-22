Suriye Devlet Başkanı eş-Şara, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştü Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için geldiği ABD'de ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi.