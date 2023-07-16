Şam'da Suriye-Irak zirvesi: Sudani ile Esad görüştü Irak Başbakanı Sudani, Suriye lideri Esad ile iki ülke arasındaki iş birliğini ele aldı. Terörle mücadelede ortaklık da masadaydı.

AA & Ensonhaber

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, başkent Şam'da uluslararası konukları ağırlamayı sürdürüyor.

Esad'ın son misaflerinden biri, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani oldu.

Sudani, Suriye lideriyle görüşmek üzere bu ülkeye gitti ve törenle karşılandı.

Şam'da Esad-Sudani görüşmesi

Irak haber ajansı INA, Şam’a giden Sudani'nin Eş-Şaab Sarayı’nda Esad ile görüştüğünü aktardı.

Görüşmede, iki ülke arasında iş birliği ve koordinasyon yollarının masaya yatırıldığı ifade edildi.

Terörle mücadelede iş birliği

Sudani-Esad görüşmesinde ayrıca terörle mücadele alanında iş birliği ile iki ülke ve halklarının güvenliğinin sağlanması konuları da ele alındı.

Bu, Irak’tan Suriye’ye 2010 yılından bu yana ilk üst düzey ziyaret oldu.