Suriye, Tunus'taki büyükelçiliğini yeniden açacak Esad, Tunus'taki Suriye büyükelçiliğine atama yapmaya karar verdi. Açıklamada, "İki ülke, köklü kardeşlik bağlarıyla birbirine bağlı" denildi.

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Tunus ve Suriye, ortak bir mutabakata vardı.

Suriye, Tunus'taki diplomatik misyonunu yeniden açma ve büyükelçi atama konusunda bu ülkeyle anlaşma sağladı.

Açıklama, iç savaş nedeniyle 10 yıldan fazla bir süredir gergin seyreden ilişkilerin ardından geldi.

Diplomatik ilişkiler yeniden kuruluyor

Suriye'nin kararı, Tunus'un 3 Nisan'da Cumhurbaşkanı Kays Said'in dışişleri bakanına Şam'a büyükelçi atama prosedürlerini başlatmasına yönelik verdiği talimatı takip ediyor.

Suriye büyükelçiliğine atama yapılacak

İki ülkenin ortak açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Tunus Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın girişimine yanıt olarak Suriye hükümeti, Tunus'taki Suriye büyükelçiliğini yeniden açmaya ve yakında bir büyükelçi atamaya karar verdi.



Her iki tarafın da Suriye-Tunus ilişkilerini normal seyrine döndürme konusundaki istekliliği nedeniyle, Suriye ile Tunus'u birbirine bağlayan köklü kardeşlik bağlarını daha da pekiştirmek için dışişleri bakanları arasında istişare ve koordinasyon devam ediyor.

Arap coğrafyasıyla yakınlaşma dönemi

Al Jazeera'nin haberine göre, Said, geçen ay, Suriye ile diplomatik ilişkileri yeniden kurmayı planladığını söylemişti.

Tunus'un hamlesi, Arap coğrafyasının Şam ile ilişkileri yeniden kurma adımları attığı bir dönemde gerçekleşiyor.

Suriye lideri Esad, depremlerin ardından Arap liderlerden telefonların yanı sıra insani yardım da aldı.

Umman ve BAE'yi ziyaret etti

Esad, bu yıl, Umman ve 2018'de Şam ile bağlarını yeniden kuran Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret etti.

Geçen ay Suudi Arabistan, Şam ile konsolosluk hizmetlerinin yeniden başlatılması için görüşmelere başladığını söyledi.