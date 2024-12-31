Suriye Dışişleri Bakanı'ndan Kuveyt'e 'Büyükelçilik' çağrısı

İHA

Beşar Esad rejiminin devrildiği Suriye'de yeniden kalkınma çalışmaları sürüyor.

Yönetimi ele alan Heyet Tahrir Şam grubu, diplomatik ilişkilerini geliştirme konusunda yeni kararlar alıyor.

Geçici yönetim tarafından görevlendirilen Suriye Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, Suriye’nin dış politikasını şekillendirmeye başladı.

Şeybani, dün başkent Şam’da Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Ali Abdullah el-Yahya’yı ağırladı.

KUVEYT'E 'BÜYÜKELÇİLİĞİ AÇIN' ÇAĞRISI

Şeybani ve el-Yahya görüşmelerinde iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesinin yanı sıra bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Esad rejiminin devrilmesinin ardından Kuveyt’in Suriye ile ilişkileri geliştirmesini isteyen Şeybani, Kuveyt’in Şam Büyükelçiliğini yeniden açması çağrısında bulundu.

"DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ YENİDEN BAŞLATALIM"

Şeybani, düzenlenen ortan basın toplantısında ise, “Kuveyt'teki kardeşlerimize Şam'daki büyükelçiliklerini açmaları ve diplomatik ilişkileri en kısa zamanda yeniden başlatmaları çağrısında bulunuyoruz” dedi.

"YENİ YÖNETİMİN DUYARLILIĞINA DEĞER VERİYORUZ"

Uluslararası toplumu Suriye'ye uygulanan yaptırımları yeniden gözden geçirmeye çağıran El-Yahya, Kuveyt yönetiminin ayrıca Suriye'ye acilen yardım gönderilmesi çağrısında bulunduğunu söyledi. El-Yahya, “Bu ziyaret bölgesel işbirliğinde yeni bir sayfa açma konusundaki istekliliğimizi ifade ediyor. Suriye'deki yeni yönetimin bu çabalara gösterdiği duyarlılığa da değer veriyoruz” dedi.

Öte yandan Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri General Jasem Mohamed AlBudaiwi Şam temasları kapsamında Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmet eş-Şara ile görüştü.