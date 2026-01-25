Suriye hükümeti, Aynularab’a 24 araç yardım malzemesi gönderdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'de gerginlik sürüyor...

Bu kapsamda, YPG'nin işgalinde olan Aynularab'ın da temizlenmesi için çalışmalar sürüyor.

HALEP'TEN KENTE YARDIM

Halep Valiliği koordinesinde Birleşmiş Milletler (BM) insani yardım malzemelerinden oluşan 24 araçlık konvoy, Halep’ten yola çıktı.

YARDIM TIRLARI GÖNDERİLDİ

Suriye ordusunun terör örgütü YPG ile geçici ateşkesinin 15 gün süre uzatılmasının ardından ateşkesin ilk gününde, kış yardım malzemeleri Aynularab’a gönderildi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Halep Vali Yardımcısı, Ferhat Korto, "Halep Valiliği koordinesinde Aynularap’ta bulunan kardeşlerimiz vatandaşlarımız akrabalarımız için 24 araçlık kış yardım malzemeleri hazırladık." dedi.

Karto, içerisinde gıda, hijyen, bebek malzemeleri, tıbbi ekipman ve ilaçların bulunduğu insani yardım konvoyunun Halep’ten yola çıktığını, Aynularab’a ulaştırılacağını belirtti.

ATEŞKES 15 GÜN UZATILMIŞTI

Suriye ordusu, terör örgütü YPG'nin işgali altında bulunan siviller için insani koridor açılacağını duyurmuştu.

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG ile ateşkesin 24 Ocak 23:00’ten itibaren 15 günlüğüne uzatıldığını açıklamıştı.