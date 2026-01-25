Suriye hükümeti, Aynularab’a 24 araç yardım malzemesi gönderdi

- Suriye hükümeti, YPG işgalindeki Aynularab'a 24 araçlık insani yardım malzemesi gönderdi.
- Halep Valiliği koordinesinde hazırlanan kış yardım malzemeleri, gıda, hijyen ve tıbbi ekipmanlardan oluşuyor.
- Suriye ordusu, YPG ile ateşkes süresini uzatarak sivillere insani koridor açmayı planlıyor.
Suriye'de gerginlik sürüyor...
Bu kapsamda, YPG'nin işgalinde olan Aynularab'ın da temizlenmesi için çalışmalar sürüyor.
HALEP'TEN KENTE YARDIM
Halep Valiliği koordinesinde Birleşmiş Milletler (BM) insani yardım malzemelerinden oluşan 24 araçlık konvoy, Halep’ten yola çıktı.
YARDIM TIRLARI GÖNDERİLDİ
Suriye ordusunun terör örgütü YPG ile geçici ateşkesinin 15 gün süre uzatılmasının ardından ateşkesin ilk gününde, kış yardım malzemeleri Aynularab’a gönderildi.
AA muhabirine açıklamada bulunan Halep Vali Yardımcısı, Ferhat Korto, "Halep Valiliği koordinesinde Aynularap’ta bulunan kardeşlerimiz vatandaşlarımız akrabalarımız için 24 araçlık kış yardım malzemeleri hazırladık." dedi.
Karto, içerisinde gıda, hijyen, bebek malzemeleri, tıbbi ekipman ve ilaçların bulunduğu insani yardım konvoyunun Halep’ten yola çıktığını, Aynularab’a ulaştırılacağını belirtti.
ATEŞKES 15 GÜN UZATILMIŞTI
Suriye ordusu, terör örgütü YPG'nin işgali altında bulunan siviller için insani koridor açılacağını duyurmuştu.
Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG ile ateşkesin 24 Ocak 23:00’ten itibaren 15 günlüğüne uzatıldığını açıklamıştı.