Suriye İç Güvenlik Güçleri, Ayn El-Arap'ta

Suriye'de terör örgütü, bulundukları bölgelerden süpürülüyor.

Şam yönetimi ve terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı SDG ile 10 Mart tarihinde ABD arabuluculuğunda anlaşma imzalanmıştı.

Taraflar arasında imzalanan mutabakat, SDG'nin askeri ve sivil yapılarının Şam'ın kontrolüne entegre etmeyi amaçlıyordu.

Ancak SDG, verilen süreye rağmen imzalanan anlaşmaya uymadı.

Mutabakatta SDG'ye verilen sürenin dolması üzerine Şam yönetimi, tüm müzakereleri askıya aldı.

Örgütün Halep’teki sivil yerleşim alanlarına topçu atışları düzenlemesi sonrası Suriye ordusu, operasyon için düğmeye bastı.

Gerçekleştirilen başarılı nokta atışı operasyonlar ile Halep'te örgüt işgalinde olan 3 mahallede de temizlendi.

Yaşanan gelişmelerin ardından yapılan 4 günlük ateşkes kararı alındı. Ancak süre ateşkes dolunca 15 gün daha uzatıldı.

SDG İLE ŞAM ANLAŞMAYA VARDI

Geçtiğimiz gün ise SDG ile Şam yönetimi arasında yeni bir mutabakat daha imzalandı.

Yeni anlaşmaya göre ülkenin hiçbir kısmı devletin kontrolü dışında kalmayacak.

SURİYE İÇ GÜVENLİK GÜÇLERİ, AYN EL-ARAP'TA

Bu kapsamda Suriye'nin kuzeyindeki 'Kobani' olarak da bilinen Ayn el-Arab bölgesinde de hareketlilik sürüyor.

Suriye Halep İç Güvenlik Güçleri, anlaşmanın uygulanması amacıyla Ayn El-Arap şehrine geldi.

"ANLAŞMA KAPSAMINDA SDG GÜÇLERİYLE BİR ARAYA GELEREK GÖRÜŞME YAPTIK"

Halep İç Güvenlik Komutanı Albay Muhammed Abdulgani, burada yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Güvenlik güçleri, teknik hazırlıkların tamamlanması için Ayn el-Arab’a girdi. Ayn el-Arab’da SDG güçleriyle bir araya gelerek anlaşma sonrası durumlarını düzenlemek üzere görüşmeler yaptık. Anlaşma doğrultusunda güçlerimizin girişi için hazırlıklara başladık.

"AÇLIK" PROPAGANDASI SONRASI LÜKS ODA DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Suriye Ordusu'nun operasyonları sırasında devrik örgütün yandaşları tarafından Kobani'de durumun çok kötü olduğu, açlıktan ölümlerin yaşandığı gibi ifadelerle sosyal medya üzerinden birçok propaganda yapılmıştı.

SDG ile Suriyeli yetkililerin görüşmesinde kurulan masa ve odadaki lüks dikkat çekti.