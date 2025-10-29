Suriye, Kosova’nın bağımsızlığını resmen tanıdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kosova, 17 Şubat 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Türkiye'nin başını çektiği çok sayıda ülke Kosova'nın bağımsızlığını hemen tanımış, son tanınma kararları 26 Mart'ta Kenya'dan ve 12 Nisan'da Sudan'dan gelmişti.

SURİYE, KOSOVA'YI RESMEN TANIDI

Kosova'nın bağımsızlığını tanıyan bir diğer ülkede Suriye oldu.

Açıklamada, Kosova'nın bağımsızlığının tanınmasının, "Arap dünyası adına net ve yorum götürmez bir tutum" olduğu vurgulanarak, "Şam yönetimi, Kosova Cumhuriyeti ile çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmeyi ve iki ülke ile halkın ortak çıkarlarına hizmet edecek şekilde uluslararası platformlarda diplomatik koordinasyonu artırmayı hedeflemektedir." ifadeleri yer aldı.

KOSOVA CUMHURBAŞKANI'NDAN TEŞEKKÜR

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ise ülkesini tanıyan Suriye yönetimine teşekkür etti.

Osmani, yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da varılan anlaşmayla Suriye'nin Kosova'yı resmen tanıdığını anımsattı.

Kosova'yı tanıma kararı ve halkına verdiği destekten dolayı Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya teşekkür eden Osmani, "Kosova ve Suriye halkları özgürlüklerine kavuşmak için çok acı çekti ve fedakarlık yaptı. Bu nedenle bugün gerçekleşen karşılıklı tanıma sadece devlet egemenliği ile ilgili değil aynı zamanda birçok neslin özgür yaşama uğruna yaptığı fedakarlıkların da tanınmasıdır." ifadelerini kullandı.