Haseke'de ateşkes en fazla bir ay süreyle uzatıldı iddiası

Suriye ordusu, terör örgütü PKK/SDG'nin askeri entegrasyon için verdiği sürenin dolması üzerine operasyon başlattı.

Bu kapsamda ilk operasyon Halep'in yıllarca örgüt işgalinde bulunan Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallelerine gerçekleştirildi.

Bölge terör örgütünün işgalinden kurtarılırken, operasyonlar önce Fırat Nehri'nin batısında bulunan Deyrizor ve Tabka ilçesinde daha sonra da Fırat'ın doğusuna ilerleyerek Rakka'ya kadar genişledi.

HASEKE'DE ATEŞKES SAĞLANDI

Suriye ordusunun işgal bölgelerinde ilerleyişi sürerken, 20 Ocak'ta Şam yönetimi ve örgüt arasında ateşkes sağlandı.

Bu ateşkes kapsamında Şam yönetimi, örgüte askeri entegrasyon için 4 gün süre verdi.

ATEŞKES UZATILDI İDDİASI

Agence France Presse (AFP) haberinde, Suriye hükümeti ile PKK/SDG terör örgütü, Haseke’de ateşkesi en fazla bir ay süreyle uzatma konusunda anlaştığını iddia etti.

SURİYE İDDİALARI YALANLADI

Suriye Dışişleri Bakanlığı, hükümet ile terör örgütü YPG arasında sağlanan mutabakat kapsamında ilan edilen 4 günlük ateşkesin uzatıldığına ilişkin iddiaları yalanladı.

Bakanlıktan bir kaynak, Suriye devlet televizyonu el-İhbariyye’ye yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG ile belirlenen sürenin uzatıldığı yönünde dolaşıma sokulan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Bu yönde aktarılan iddiaların aslı yoktur." ifadelerini kullandı.

SAĞLANAN ANLAŞMANIN DETAYLARI

Anlaşmaya göre Suriye hükümet güçleri ile YPG/SDG arasında, tüm cepheler ve temas hatlarında kapsamlı ve derhal ateşkes ilan edilmesi, tüm örgüt üyelerinin Fırat'ın doğusuna çekilmesi, Deyrizor ve Rakka vilayetlerinin idari ve askeri olarak derhal ve tamamen Suriye hükümetine devredilmesi, örgütün işgali altındaki Haseke ilindeki tüm sivil kurumların Suriye devlet kurumları ve idari yapıları içine entegre edilmesi kararı alındı.

TÜM ENERJİ VE SINIR KAPILARI DEVLETİN KONTROLÜNDE OLACAK

Suriye hükümeti ile YPG/SDG arasında yapılan anlaşmaya göre tüm enerji (petrol ve doğalgaz dahil) kaynakları ve sınır kapıları devletin kontrolüne girecek.