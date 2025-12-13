Suriye ve ABD askerlerinin ortak devriyesine saldırı düzenlendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'de sıcak çatışma...

Ülkenin orta kesimlerinde yer alan Humus ilinin Tedmur (Palmira) ilçesinde, asayiş amacıyla devriye faaliyeti yürüten Suriye ordusu unsurları ile ABD askerleri silahlı saldırıya uğradı.

SALDIRIYI KİMİN YAPTIĞI BİLİNMİYOR

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Humus’un Tedmur ilçesinde keşif faaliyetleri yürüten Suriye ordusu ve ABD askerlerine kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı.

Kaynaklar, saldırının terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

BÖLGEYE HELİKOPTERLER YOLLANDI

Kaynaklar, saldırının ardından bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını, koalisyona ait askeri helikopter ve savaş uçaklarının Tedmur semalarında yoğun şekilde sortiler gerçekleştirdiğini aktardı.

Olayla ilgili Suriye makamları ya da ABD tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.