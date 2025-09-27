Suriye'de Beşar Esad hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı

Suriye'de 61 yıllık Esad rejimi sona erdi...

Muhalif güçlerin ilerleyişi sonrası Şam kontrol altına alındı ve Beşar Esad ülkeden kaçtı.

Hal böyle olunca muhalif güçler, Şam'da ve ele geçirdikleri diğer şehirlerde rejimle özdeşleşmiş hapishanelerin kapılarını açarak uzun yıllardır haber alınamayan siyasi mahkumları serbest bıraktı.

GIYABİ TUTUKLAMA KARARI

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Şam Yedinci Soruşturma Hakimi Tevfik el-Ali, 2011'de Dera'da meydana gelen olaylarla bağlantılı suçlamalar nedeniyle Beşar Esad hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarıldığını bildirdi.

DAVA AÇILMIŞTI

Kararda kasten öldürme, ölümle sonuçlanan işkence ve özgürlükten yoksun bırakma suçlamalarının yer aldığını ifade eden Hakim el-Ali, kırmızı bülten çıkarılarak mahkeme kararının Interpol üzerinden uluslararası takibine imkan sağlanacağını belirtti.

Dera'da 23 Kasım 2011 tarihinde yaşanan olayların mağdur yakınları, olayı mahkemeye taşımıştı.