Netanyahu'dan Atina ve Lefkoşa hattında Türkiye karşıtı üçlü zirve

İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bugün üst düzey bir üçlü görüşme gerçekleştirecek. Zirvede İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ve GKRY lideri Nikos Hristodulidis’i ağırlayacak.

GÖRÜŞME BUGÜN ÖĞLEDEN SONRA

Haberlere göre, üçlü zirvenin Türkiye saatiyle 15.30’da başlaması planlanıyor. Görüşmenin ardından liderlerin ortak basın toplantısı düzenleyerek alınan kararlar ve ele alınan başlıklara ilişkin kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor.

DOĞU AKDENİZ VE TÜRKİYE MASADA

Zirvenin ana gündem maddeleri arasında Doğu Akdeniz’deki güvenlik dengeleri yer alıyor. İsrail basını, üç ülke arasında olası ortak askeri iş birliği ve bölgesel güvenlik mekanizmalarının kurulmasının görüşmede ele alınacağını öne sürdü.

İsrail medyasında ayrıca, zirvenin Türkiye'nin bölgede artan askeri gücüne karşı yapıldığı bilgisi de yer aldı.

Görüşmenin, Doğu Akdeniz’de enerji, güvenlik ve savunma alanlarında süregelen iş birliğini daha ileri bir aşamaya taşıma hedefiyle gerçekleştirileceği değerlendiriliyor.