Epstein dosyalarındaki Trump’a ait tüm belgeler kamuoyuna açılacak

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, NBC News’e verdiği röportajda, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurmakla suçlanan ve hapishanede hayatını kaybeden milyarder Jeffrey Epstein’e ait dosyalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Blanche, Epstein dosyalarında ABD Başkanı Donald Trump’a dair ne kadar belge ve görsel varsa tamamının kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

Blanche, Trump’ın bu konuda şeffaf olduğunu vurgulayarak, Başkan’ın geçmişte de defalarca “saklayacak hiçbir şeyi olmadığını” dile getirdiğini ifade etti.

TRUMP'LA İLGİLİ TÜM MATERYALLER YAYINLANACAK

Epstein dosyalarında Trump’a ait fotoğraf, belge ya da başka materyallerin olup olmadığına dair soruya net yanıt veren Blanche, “Evet, Trump’la ilgili olanlar dahil herkesle ilgili materyaller yayımlanacak” dedi. Blanche, bu yaklaşımın yalnızca Trump için değil, dosyalarda adı geçen herkes için geçerli olduğunu belirtti.

MAĞDURLARIN GÖRÜNTÜLERİ HARİÇ TUTULACAK

Blanche, yayımlanacak materyallerde tek istisnanın hayatta olan mağdurlar olduğunu vurguladı. Epstein’in fuhuş ağına sürüklenen ve halen yaşayan kadınların fotoğraflarının paylaşılmayacağını ifade eden Blanche, mağdur haklarının öncelik olduğunu söyledi.

İki gün önce yayımlanan bazı dosyalarda hayatta olan mağdurlara ait fotoğrafların yer aldığının fark edildiğini belirten Blanche, bu görüntülerin Trump’la ilgisi olmaksızın, mağdur avukatlarının talebi doğrultusunda kaldırıldığını kaydetti.

"YENİ BİLGİLER GELDİKÇE GÜNCELLEME YAPILIYOR"

Adalet Bakan Yardımcısı Blanche, Epstein dosyalarına ilişkin incelemelerin sürdüğünü belirterek, “Mağdur hakları gruplarından bilgi aldığımızda, ilgili materyalleri kaldırıyor ve gerekli soruşturmaları başlatıyoruz” dedi.

BAKANLIĞIN SİSTESİNDEN 16 DOSYA KALDIRILMIŞTI

ABD basınında yer alan haberlere göre, Adalet Bakanlığı internet sitesinden Trump’ın fotoğraflarının da yer aldığı 16 dosya kaldırıldı. Bakanlık ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yeni bilgiler doğrultusunda fotoğraflar ve diğer materyaller yasal çerçevede incelenmeye ve gerektiğinde sansürlenmeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.