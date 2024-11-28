Suriye'de çatışmalar alevlendi: Rejim askerleri mevzilerini muhaliflere terk etti

DHA

Suriye'deki iç savaş son günlerde alevlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; Türkiye’ye komşu İdlib bölgesine yönelik Rusya Federasyonu’nun hava, Suriye rejiminin kara saldırıları son dönemde yoğunlaşmıştı.

Rusya, Suriye rejim güçleri ve milis gruplar, Suriye’nin kuzeyinde yer alan İdlib’deki muhaliflerin olası bir operasyonunu engellemek amacıyla askeri kapasitesine yönelik saldırılar düzenlediklerini iddia ederken, bölgede artan sivil kayıpları gerginliğin artmasına neden oldu.

İdlib bölgesinde bazı gruplar tarafından, Suriye rejim güçleri ve milis grupları cephe hattından uzaklaştırmak için operasyon olabileceği dile getirildi.

TÜRKİYE ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Türkiye de İsrail’in saldırganlığı ile bölgede yükselen tansiyonu daha da artırmamak için muhalif grupların düzenleyeceği bu operasyonları bugüne kadar engelledi. Türkiye, çabalarını uluslararası alanda da gösterdi; Suriye rejiminin saldırılarının engellenmesi konusundaki beklentisini, Astana ve diğer platformlarda garantör ülkelere iletti. Ancak bugüne kadar rejim güçlerinin saldırıları konusunda uluslararası platformlardan herhangi bir adım atılmadı.

SİVİL KAYIPLARI YAŞANDI

Son dönemde Suriye rejim güçleri ve milis grupların İdlib’e yönelik saldırıları sonucunda 30’un üzerinde sivilin hayatını kaybettiği, 100’den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi. Son olarak bir Kur'an kursuna düzenlenen saldırıda 3 çocuğun yaşamını yitirdiği, bir kısmı ağır olmak üzere 10'larca çocuğun yaralandığı ifade edildi.

Yaşanan bu saldırılar üzerine Suriyeli muhalif gruplar, atışların geldiği bölgelere yönelik Halep istikametinde sınırlı bir operasyon başlattı. Muhalif grupların başta sınırlı olarak planladığı bu operasyon, rejim unsurlarının bulundukları bölgelerden kaçmaya başlamaları ile genişlemeye yol açtı.

Halep’e doğru başlatılan operasyon ile öncelikle İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nin (IGAB) 2019’da üzerinde uzlaşılan sınırlarına ulaşmasının hedeflendiği belirtildi. Yapılan operasyon 2019’da Türkiye, İran ve Rusya arasında mutabık kalınan sınırların doğu bölgesi içinde devam ediyor. Türkiye, İran ve Rusya garantörlüğünde yapılan görüşmelerde üzerinde mutabık kalınan IGAB sınırı, 2019-2020 yılında Suriye rejimi ve destekçileri tarafından yapılan operasyonlar nedeni ile muhaliflerin aleyhine değişti. Bu dönemde rejim güçleri ve milislerinin İdlib’in tamamını ele geçirme çabaları, Türkiye’nin doğrudan müdahalesi ile engellendi.