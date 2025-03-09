Suriye'de Esad döneminden kalma seyahat yasakları kaldırıldı

AA

Suriye'de, Esad ailesinin kanlı rejiminden kalma izler siliniyor.

Ülkede başlatılan halk devrimi sonrası, Suriyelilerin özgürlüklerini kısıtlayan tüm yasaklar kaldırılıyor.

Bu kapsamda Suriye İçişleri Bakanlığı, alınan yeni bir kararı daha duyurdu.

5 MİLYONU AŞKIN SEYAHAT YASAĞI KARARI KALDIRILDI

İçişleri Bakanlığının Telegram kanalından yapılan yazılı açıklamaya göre, devrik Baas rejimi döneminde ordu, güvenlik güçleri, Ulusal Güvenlik Ofisi ve Baas Partisinin Suriyeliler hakkında çıkardığı 5 milyon 164 bin 440 seyahat yasağı bildirimi iptal edildi.

GÖREVLENDİRMELER YAPILDI

Bu bildirimler, rejim döneminde haklarında gözaltı, müracaat veya zorunlu ve yedek askerlik hizmeti kararı bulunanlara yönelik çıkarıldı.

Göç ve Pasaport İdaresi, ilgili kararın uygulanması için görevlendirildi.