Suriye'de harita değişti: Terör izleri ülkeden silindi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'de terör örgütünün beli kırıldı...

Suriye ordusu, 10 Mart Mutabakatı'na uymayan terör örgütü SDG'ye yıl başına kadar süre vermişti.

OPERASYON BAŞLADI

Ancak örgüt, tüm alanlarda entegre olmayıp süreçte diretti. Bunun üzerine Şam yönetimi, Halep'teki SDG hedeflerine operasyon başlattı.

YENİ MUTABAKATA VARILDI

Suriye devlet televizyonu, Şam yönetimi ile terör örgütü YPG/SDG arasında, ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varıldığını duyurdu.

PKK uzantısı YPG/SDG de konuya ilişkin açıklama yayınlandı. Örgüt, Şam yönetimiyle kapsamlı bir ateşkes ve ordu ile yönetime entegrasyon konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

SDG’den yapılan açıklamaya göre anlaşma kapsamında güçler cephe hatlarından çekilecek, hükümet güçleri Haseke ve Kamışlı merkezlerine konuşlandırılacak ve yerel güvenlik güçleri birleştirilecek.

15 YILDA DEĞİŞEN SURİYE HARİTASI

Süreç bu şekilde devam ederken son 15 yılda Suriye haritasında yaşanan değişim ise dikkat çekiyor.

2011 yılında Suriye'de Esad rejimiyle iç savaş başlarken ülkenin tamamına yakını rejim kontrolü altında yer alıyordu.

DEAŞ HAKİMİYETİNİ ARTIRMAYA BAŞLADI

2015 yılında ise Irak'tan hilafet çağrılarıyla Avrupa başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından teröristleri bünyesine katan DEAŞ, neredeyse ülkenin yarısında hakimiyeti sağladı.

Bu durumdan fırsat bulan PKK'nın Suriye kolu YPG ise dış aktörlerin desteğiyle ülkenin kuzeyinde, belirli bir alanda kanton oluşturmaya başladı.

Tam bu senelerde gücünü kaybeden muhalifler ise kontrolündeki yerleri terör gruplarına kaptırmak zorunda kaldı.

TÜRKİYE SAHADA

Tarihler 2019 yılını gösterdiğinde ülke genelinde DEAŞ tehdidi sona ererken, YPG/SDG güçleri varlığını artırmaya başladı.

Türkiye ise 2018 yılında Afrin bölgesine düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı ile terör unsurlarını sınırlarından uzaklaştırırken rejim de Rusya ve İran desteğiyle DEAŞ'tan boşalan bölgelerde hakimiyet kurmayı sürdürdü.

2024 YILI SURİYE DEVRİMİ

2019-2024 yıllları arasında Suriye'de yerleşimler çok değişim yaşanmazken 2024 yılı, ülke tarihi açısında bir milat olarak kabul ediliyor.

İdlib bölgesinden harekete geçen muhalifler, Muhammed Colani (Ahmed Şara) liderliğinde diriliş harekatına başladı.

Ülkenin dört bir yanından vatandaşların desteğiyle tarih baştan yazılırken Esad rejimi, yönetimi kaybederek Rusya'ya kaçtı.

TAM HAKİMİYET SAĞLANDI

Son olarak ise anlaşmaya varmayan terör örgütü PKK/YPG unsurlarına geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.

Operasyonun kapsamı ilk olarak dar tutulurken daha sonra aşiretlerin desteğiyle Fırat'ın batısındaki terör noktaları da bir bir temizlendi.

Yapılan temizlik harekatıyla Suriye merkezi hükümeti, ülkede tam hakimiyet ve kontrolü sağlamış oldu.