Suriye'de helikopterlere selamıyla gönülleri fethetmişti: Ebu Miskal’a askeri sürpriz

Suriye’nin İdlib ilinde havadan geçen askeri helikopterlere el sallayarak selam veren Esad Avad, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle kısa sürede geniş kitlelerin ilgisini çekti. “Ebu Miskal” lakabıyla anılan Avad’ın doğallığı ve içten tavırları kullanıcılar tarafından büyük beğeni topladı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Paylaşılan videoların hızla yayılmasıyla birlikte Ebu Miskal, sosyal medyanın gündemine oturdu. Kullanıcılar, Avad’ın saf mutluluğunu ve içtenliğini öne çıkaran çok sayıda yorum yaptı.

SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN ANLAMLI DAVET

Görüntülerin ardından Suriye Savunma Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık tarafından davet edilen Ebu Miskal, askeri helikopterlerden biriyle hava turuna çıkarıldı.

Helikopter turu sırasında büyük heyecan yaşayan Ebu Miskal’ın, mutluluğunu gözyaşlarıyla ifade ettiği anlar kameralara yansıdı. Duygusal görüntüler, izleyenleri de etkiledi.

Sosyal medyada paylaşılan helikopter turu, Suriyeli birçok kullanıcı tarafından “halk ile ordu arasındaki insani bağın güçlü bir simgesi” olarak yorumlandı.