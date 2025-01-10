Suriye'de ikinci el araba fiyatları uçtu: 3 bin dolardan 15 bin dolara çıktı

Haber Merkezi

Suriye'de halk devrimi kanlı rejimi devirdi.

Muhalifler ülke kontrolünü ele geçirirken, dünyanın dört bir yanında yıllarca süren savaş nedeniyle farklı ülkelere sığınmak zorunda kalan Suriyeliler, özgürleşen ülkelerine dönmeye devam ediyor.

OTO PAZARLARDA HAREKETLİLİK YAŞANIYOR

Kuzeybatı Suriye'de, özellikle İdlib bölgesinde, oto pazarları bugünlerde çok hareketli.

Ülke içinde seyehatın rahatlamasının ardından, araba almak isteyenler, daha yeni modelleri bulabildikleri için İdlib'e geliyor.

İKİNCİ EL ARABALARA RAĞBET VAR

Ülkede, Bab al-Hawa sınır kapısından ithal edilen ve Türkiye limanlarından gelen kullanılmış arabalara "Avrupa arabaları" deniliyor.

İsmine rağmen bu arabaların çoğu Avrupa'da üretilmiyor. Bunun yerine Hyundai ve Kia gibi şirketlerin ortalama yaşı en az 10 olan ve her biri ortalama iki yüz bin kilometreden fazla yol kat eden Kore arabaları pazarda satılıyor.

Al-Hayed otomobil ithalat ofisi sahibi Mustafa Hayed'e göre, Avrupa otomobilleri Yunanistan ve Basra üzerinden ülkeye geliyor.

FİYATLAR 5 KAT ARTTI

İdlib pazarında 2010 Kia Rio'nun fiyatı Esad'ın düşüşünden önce yaklaşık 3 bin dolarken, şu an 15 bin dolara ulaştı.

Kore otomobilleri bakım kolaylığı ve yedek parça bulunabilirliği nedeniyle daha fazla talep görüyor.

Örneğin, eskiden 4 bin 500 dolara satılan 2012 model Kia Cerato, şu anda 9 bin dolar, 2012 model Hyundai Accent ise 5 bin dolardı, şu an fiyatı artan talep nedeniyle 12 bin dolar.

Pazara yeni giren 2010 Mercedes E200 gibi Alman otomobillerinin şu anda 13 bin ile 15 bin dolar arasında değişen fiyatlara satıldı belirtiliyor.