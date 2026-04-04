Paul Onuachu: Biz kazanıp önümüze bakacağız

Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ı evinde 2-1 mağlup ederek kritik bir 3 puan kazandı.

Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Paul Onuachu ve 62. dakikada Chibuike Nwaiwu kaydetti.

Galatasaray'ın tek golü ise 48. dakikada Singo'dan geldi.

Maç fazlasıyla Fenerbahçe'yi 3'üncü sıraya iten Trabzonspor, 63 puana ulaşarak 2'nci oldu.

"NE OLACAĞINI HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ"

Karşılaşmanın ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulunan Paul Onuachu, şunları kaydetti:

Bu taraftarın önünde gerçekten çok savaştık, kazanmak için her şeyi ortaya koyduk. Galatasaray'a saygı duyuyoruz, çok iyi oyuncuları var. Biz emeğimizin karşılığını aldık. Kazanmak için her şeyi ortaya koyduk ve kazandık. Bundan sonra önümüzde zorlu maçlar var. Her maç ayrı, maç maç bakacağız, hepsini kazanmak için çıkacağız. Göztepe güçlü bir takım, Galatasaray'dan puan alabilir. Biz kazanıp önümüze bakacağız. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz.