Suriye'de terör örgütü YPG'den alınan bölgelerde petrol çıkarılıyor

Suriye’nin doğusunda yaşanan son gelişmeler, dengeleri köklü biçimde değiştirdi.

Şam yönetimi, petrol ve doğalgaz sahalarını YPG/SDG'den kurtardı..

Suriye haber ajansı SANA'ya göre, Suriye Petrol Şirketi Kurumsal İletişim Müdürü Safvan Şeyh Ahmed, yeni kurtarılan bölgelerde teknik ekiplerin petrol çıkarmaya başladığını belirtti.

Çıkarılan petrolün Humus ve Banyas rafinerilerine sevkiyatının yapıldığını ifade eden Ahmed, petrol kuyularının kurtarıldığı zamanki çalışma durumuna getirilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

GÜNLÜK PETROL ÜRETİMİNİN 100 BİN VARİL OLMASI BEKLENİYOR

Haberde, gelecek 4 ay içinde günlük petrol üretiminin 100 bin varil olmasının beklendiği kaydedildi.

Gelişmeler, Suriye ordusunun ülkenin kuzeydoğusundaki Rakka ve Deyrizor kentlerinde yer alan petrol sahalarının YPG terör örgütünün elinden alınarak Suriye Petrol Şirketi'ne devredilmesinin akabinde başladı.

NE OLMUŞTU

Suriye ordusu, 10 Mart Mutabakatı'na uymayan terör örgütü SDG'ye yıl başına kadar süre vermişti.

Ancak örgüt, tüm alanlarda entegre olmayıp süreçte diretti. Bunun üzerine Şam yönetimi, Halep'teki SDG hedeflerine operasyon başlattı.

Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahalleri örgütten temizlenerek Halep'teki SDG varlığına son verildi.

İlerleyişini Fırat'ın doğusunda da sürdüren Suriye ordusu, önce Deyr Hafir ardından Meskene, Tabka, Deyrizor ve Rakka'yı da ele geçirdi.

SDG DİZ ÇÖKTÜ

48 saatte SDG terörüne diz çöktürüldü. Sahada dağılan SDG'nin elebaşı "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Şam'ın isteklerini kabul etmeye razı oldu.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, SDG'yle ateşkes ve tam entegrasyon anlaşması imzalandığını açıkladı.