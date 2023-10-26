Suriye'deki ABD üssüne 8 ayrı saldırı düzenlendi ABD üssü ve çevresine saldırılar sonucu roketler düştü. Can kaybı konusunda açıklama yapılmadı.

AA

Suriye'de konuşlu ABD güçleri, saldırılara uğramaya devam ediyor.

Haseke'nin Şeddadi ilçesindeki Amerikan güçlerinin yer aldığı askeri üsse 8 ayrı saldırı düzenlendi.

Saldırılar, karadan karaya atış yapılan silahlarla gerçekleştirildi.

ABD üssüne roketler düştü

Saldırılarda üs ve çevresine roketlerin düştüğü öğrenildi, ancak can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin bilgi alınamadı.

İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman karaya atış yapılan silahlar ve SİHA'larla saldırılar düzenliyor.

Önceki saldırılar

ABD ordusunun Haseke'deki Harab Cebir Havaalanı'ndaki üssüne, karadan karaya atış yapılan silahlarla 4 ayrı saldırı yapılmıştı.

Saldırılarda üsler ve çevresine roketler düştüğü öğrenildi ancak can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin bilgiye yer verilmemişti.

Karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı

Suriye'nin güneyinde son günlerde, ABD ordusunun bulunduğu Tenef bölgesindeki üs ile Irak sınırı yakınlarındaki Malikiyye ilçesindeki Robarya üslerine ve Haseke ve Şeddadi bölgelerindeki askeri üslerine, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenlenmişti.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esad rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)