Suriye'deki çatışmalarda İranlı komutan öldürüldü

İHA
Suriye'de muhalifler ve rejim arasındaki çatışmalar Halep kırsalında alevlendi.
Suriye'nin Halep kırsalında dünden bu yana Beşar Esad rejimi ile muhalif silahlı grup Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor.
İRANLI KOMUTAN ÖLDÜRÜLDÜ
İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Devrim Muhafızları Ordusu'nda "askeri danışman" olarak görev yapan Tuğgeneral Kiyamurs Haşimi'nin rejim karşıtı Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) Halep'in batısına düzenlediği saldırılarda hedef alındığı belirtildi.
İranlı komutanın saldırı sonucu hayatını kaybettiği aktarıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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