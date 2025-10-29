Suriye’den Golan çıkışı: Asla taviz vermeyeceğiz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail ordusu, 2024 yılında Başbakan Benyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın talimatıyla işgal altındaki Golan Tepeleri’nde yer alan tampon bölgeye girmişti.

Tel Aviv yönetimi, Hermon Dağı ve Golan Tepeleri’nden çekilmeyeceklerini açıkça duyurmuştu.

Suriye yönetimi ise yıllardır kendi topraklarını hedef alan İsrail saldırılarına karşı harekete geçerek Golan Tepeleri üzerindeki egemenlik haklarını yeniden gündeme taşıdı.

SURİYE GOLAN TEPELERİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ

İsrail Hayom gazetesi, Suriye hükümetinin Türkiye ve bazı Arap ülkelerinin desteği ile Golan Tepeleri’nin egemenliğini uluslararası alanda tanınması ve bölgenin yeniden kendi kontrolüne geçmesi için diplomatik bir kampanya başlattığını belirtti.

İsrail ise iki ülke arasındaki güvenlik müzakerelerine aykırı olduğu gerekçesiyle Suriye’nin atmış olduğu adıma tepki gösterdi.

İsrail hükümeti 1981 yılında Golan Tepeleri'nin tamamen İsrail toprağına ait olduğunu belirterek yasayı ihlal etmişti. Ancak 2019 yılında Donald Trump başkanlık bildirisi yayınlayarak İsrail’e ait olduğunu belirtmiş, Netanyahu ise “Trump Tepeleri” adı altında bir topluluk kurmuştu.

SURİYE'DEN İSRAİL'E UYARI: GOLAN SURİYE TOPRAĞI

Geçtiğimiz günlerde Suriye’nin BM temsilcisi İbrahim Olabi, Cuma günü BM Güvenlik Konseyi’nde gerçekleştirdiği konuşma sonrası İsrail’i askeri olaylara kışkırtmak, Yom Kippur Savaşı sonrası çatışmasızlık anlaşmasını ihlal etmek ve Suriye'nin egemenliğini ihlal etmekle suçladı.

Olabi, BM ve Güvenlik Konseyi'ni İsrail'in Suriye topraklarındaki operasyonlarına karşı "kararlı" adımlar atmaya çağırdı.

Olabi, açıklamasına devam ederek şunları dedi:

"İsrail yetkilileri, işgal altındaki Golan Tepeleri de dahil olmak üzere Suriye topraklarından ve yakın zamanda işgal edilen bölgelerden güçlerini çekmeli ve Suriye'nin içişlerine karışmaktan kaçınmalıdır. Golan, Arap ve Suriye toprağı olarak kalacak ve asla uzlaşma veya taviz konusu olmayacaktır. Suriye, işgal altındaki Golan Tepeleri'nin egemen topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğu konusundaki sarsılmaz tutumunu yinelemektedir; bu tutum uluslararası hukuka dayanmaktadır ve BM kararlarında defalarca onaylanmıştır."

4 ÜLKEDEN SURİYE'YE DESTEK

Güvenlik Konseyi'nin dört üyesi Cezayir, Somali, Sierra Leone ve Guyana da Suriye'nin talebine katılarak, Konsey'e bir mektup gönderdi.

Mektupta, "Suriye Golan'ının işgali ve bu bölgelerdeki askeri varlığın yasadışı olmasından kaynaklanan güvenlik sorunları, Suriye'nin istikrarı için ciddi bir tehdit oluşturmakta ve devletin yeniden inşası çabalarını zorlaştırmaktadır" denildi.

İSRAİL'E ULUSLARARASI BASKI OLUŞMA İHTİMALİ

"İsrail Golan Koalisyonu" başkanı eski milletvekili Zvi Hauser, İsrail'in Golan Tepeleri üzerinde egemenlik talep eden yeni Suriye rejiminin istikrarına, rejimin bu tür iddialardan vazgeçmesi veya en azından Amerikalılara müdahale etmesi için baskı yapmaması koşuluna bağlamayarak meşruiyet kazandırdığı konusunda uyardı.

Hauser, İsrail'in "tarihi bir ihmal" sergilediğini ve bunun yakında Golan Tepeleri'nden çekilme yönünde uluslararası bir baskının oluşmasına yol açabileceğini söyledi. Konuyu görmezden gelmenin gelecekte ciddi stratejik sonuçlar doğuracağı konusunda uyardı.

İSRAİL'İN BÖLGEDEKİ HAKİMİYETİNİ KOYRUYACAK

Üst düzey İsrailli yetkili ise Golan Tepelerinin bir santimetresini bile verme veya Suriye topraklarındaki askeri varlığını, İsrail'in güvenliği için gerekli olduğu sürece azaltma niyetinde olmadığını vurguladı.

Başka bir diplomatik kaynak ise, Suriye'nin harekâtının, İsrail ile henüz sonuçlanmamış olan güvenlik müzakerelerini hızlandırmayı amaçladığını öne sürdü.