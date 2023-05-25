Suriyeli aşiretten Türkiye'deki mensuplarına çağrı: Geri dönün Beni Said Aşireti, göç etmek zorunda kalan üyelerine seslenerek, "Buraya gelin. Topraklarımızı PKK'dan kurtaralım" dedi.

AA

Suriye'nin önde gelen aşiretlerinden biri olan Beni Said Aşireti, Türkiye'deki mensuplarına "geri dönün" çağrısında bulundu.

Aşiret lideri Abdullah Esad Şılaş, Cerablus'ta inşa edilen briket evlerin olduğu bölgede konuştu.

"Türk kardeşlerimiz inşa ediyor"

Şılaş, "Türk kardeşlerimiz, yerel meclisler ve STK’lerin (sivil toplum kuruluşları) desteğiyle inşa edilen konutların bazılarının inşası tamamlandı. Bazılarının da inşası sürüyor." dedi.

Bölgede birçok noktada briket evler yapıldığını söyleyen Şılaş, "Münbiç ve Halep’te bizim aşiretimizden rejim ve YPG'nin zulmünden dolayı 35 bin ila 40 bin kişi Türkiye’ye göç etmek zorunda kaldı." dedi.

Türkiye'ye göç edenlere çağrı: Buraya gelin

Şılaş, Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan aşiret mensuplarıyla halen güçlü bağlara sahip olduklarını vurgulayarak, "Buraya gelin, toplanalım ve Esad rejimi ve PKK’dan topraklarımızı kurtaralım." ifadelerini kullandı.

"Kurtarılmış bölgelere döndük"

Beni Said Aşireti mensubu Muhanned Hasan el-Musto da Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerin terörden temizlenmesinin ardından ülkesine döndüğünü bildirdi.

Musto, ülkenin kuzeyindeki bölgelerde güvenlik, sağlık hizmetleri ve altyapının düzeldiğini anlatarak, şöyle konuştu:

Biz (Terör örgütü PKK/YPG işgalindeki) Münbiç’ten göç etmek zorunda kaldık. Yeniden imar ve aşiret mensuplarımızı bir araya getirmek için Türkiye'den (Suriye’nin kuzeyindeki) kurtarılmış bölgelere döndük.

"Geri dönün, işgal altındaki mülklerimizi kurtaralım"

Suriye’den göçmek zorunda kalan aşiret üyelerinin geri dönmesinin önemine dikkati çeken Musto, şöyle devam etti:

Burada inşası tamamlanan konutların, parçalanan aşiret üyelerimizin birleşme noktası olmasını diliyorum.



Buradan Türkiye ve bölgedeki ülkelere göç etmiş tüm Arap aşiretlere, 'geri dönün, saflarımızı güçlendirip işgal altındaki topraklarımız ve mülklerimizi kurtaralım' çağrısında bulunuyorum.

"Evler insanların onurlu yaşamasına uygun"

Cerablus'ta hayırseverlerin desteğiyle briket evlerin inşasının sürdüğünü aktaran Musto, şöyle dedi:

Briket evlere güneş enerjisi vasıtasıyla elektrik veriliyor. Bu evler, su depoları ile su ve kanalizasyon altyapılarına sahip.



İnternet hizmeti de veriliyor. Bu evler burada kalacak insanların onurlu yaşamasına uygundur.