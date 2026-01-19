Suriyeli asker PKK/YPG paçavrasını silahla ateş ederek indirdi

- Suriye ordusu, YPG/SDG terör örgütüne karşı kuzeydoğuda ilerleme sağladı.
- Savaş alanında Suriyeli bir asker, direğe asılı PKK/YPG bayrağını silahla ateş ederek indirdi.
- Halk kurtarılan bölgelerde kutlamalar yaparken hükümet ile SDG arasında ateşkes ve entegrasyon anlaşması bekleniyor.
Suriye'de YPG/SDG terör örgütüyle Suriye ordusu arasında yeniden başlayan çatışmaların ardından Suriye ordusu, kuzeydoğuda ilerleme kaydetti.
HÜKÜMET VE SDG ANLAŞTI
Ordunun Rakka merkezine kadar gelmesinin ardından hükümetin SDG ile vardığı anlaşmaya göre kapsamlı bir ateşkes ve entegrasyon bekleniyor.
KURTARILAN BÖLGELER YPG/SDG'DEN ARINDIRILIYOR
YPG/SDG unsurlarından kurtarılan bölgelerde halk kutlama yaparken, terör örgütünün sembolleri de temizleniyor.
SİLAHIYLA ETEŞ EDEREK İNDİRDİ
Suriye ordusu birçok bölgeyi kontrol altına almaya devam ederken sosyal medyada paylaşılan bir video ilgi gördü.
Suriyeli bir askerin direğe asılı olan PKK/YPG paçavrasını tüfeğiyle ateş ederek indirmesi kameralara yansıdı.