Suriye'nin güneyindeki Suveyda'dan rejim karşıtı silahlı gruplara destek

AA

Suriye’de, El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Eş-Şam'ın liderliğindeki muhalif gruplar, Esad rejimine karşı geniş çaplı bir operasyon başlatarak bölgede ilerleyişini sürdürüyor.

ESAD rejiminin ilerleyişi sürerken bu kez dikkat çeken gelişme Suriye'nin güneyindeki Suveyda'da yaşandı.

REJİM KARŞITI DESTEK GÖSTERİ

Suriye'nin güneyinde Dürzi ağırlıklı nüfusa sahip Suveyda ilinde, Halep ve İdlib'in Beşşar Esed rejim güçlerinden geri alınması nedeniyle destek gösterisi düzenlendi.

"ÖZGÜRLÜĞÜN GÜNEŞİ DOĞDU"

Göstericilerin ellerinde taşıdığı dövizlerde ise, "Halep'teki zafer, tüm özgür Suriyelilerin zaferidir. Suriyelilerin sevincini kutluyorum", "Halep, Suriyelilerin kalbinde", "Bizim kanımız ucuz değil ve hainlere feda edilemez", "Ölenlerin bir damla kanı, koltuk ve başkandan daha değerlidir", "Özgür Suriye, zafer yakında", "Suveyda'dan Halep'e selam olsun", "Başını dik tut, sen özgür bir Suriyelisin" ve "Özgürlüğün güneşi doğdu" gibi ifadeler yer aldı.