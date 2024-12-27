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Haber Merkezi

8 Aralık'ta muhaliflerin Şam'ın kontrolünü ele geçirmesiyle, 61 yıldır Suriye topraklarında hüküm süren Baas rejimi devrildi.

Suriye'de yeniden inşa süreci başlarken, kanlı rejimden geriye acı dolu hikayeler kaldı.

Hikayesiyle yürekleri yakan bir kişi de ülke tarihinin en uzun süre tutuklu kalan siyasi mahkumu Raghid Al-Tatari oldu.

HAFIZ ESAD'IN 'BOMBALA' EMRİNE UYMADI

Suriyeli Pilot Raghid Al-Tatari, 1982 yılında Devlet Başkanı Hafız Esad'ın emrine uymayıp, isyan çıkan Hama kentine bomba atmayı reddetti.

Esad ise, kendisine itaatsizlik yapan Tatari'yi hapse attırdı.

42 YILIN ARDINDAN AİLESİNE KAVUŞTU

Pilot Tatari, Esad rejiminin sona ermesiyle birlikte tutuklu bulunduğu Sednaya Hapishanesi'nden çıkararak yıllar sonra ailesine kavuştu.

HAMA HALKI TARAFINDAN ONURLANDIRILDI

Hama halkı, yıllar geçmesine rağmen Tatari'nin kahramanlığını unutmadı.

Tatari, Hama halkı tarafından düzenlenen törenle, geleneksel bir kılıç hediyesiyle onurlandırıldı.