Suriye'nin kasasında son durum: 26 ton altın var, doları tükenme noktasında

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Suriye'de yeni dönem başladı...

24 yıllık Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından bir hafta geçti.

MERKEZ BANKASI AÇILDI

Ülkede tahrip olan birçok kurumun normale dönüşü için çalışmalar sürerken, haftanın ilk çalışma günü olan pazar günü, Şam'ın merkezindeki geniş beyaz binada bulunan Merkez Bankası Genel Merkezi tamamen yeniden açıldı.

Yeni hükümetin ülkenin varlıklarına yönelik incelemeleri devam etti.

KASADA 26 TON ALTIN VAR

Reuters'ın haberine göre, Suriye Merkez Bankası'nın kasasında 2011'de başlayan iç savaştaki ile aynı miktarda olan yaklaşık 26 ton altın bulunuyor.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre Haziran 2011'de Suriye'nin altın rezervi 25,8 ton civarındaydı. Bu meblağ, günümüz fiyatlarıyla 2,2 milyar dolara karşılık geliyor.

DOLARI BİTMEK ÜZERE

Merkez bankasının döviz rezervlerinin sadece 200 milyon dolar civarında olduğunu belirtildi.

IMF verilerine göre 2011'in sonunda Suriye Merkez Bankası'nın 14 milyar dolarlık döviz rezervi bulunuyordu.

2010'da da Suriye'nin döviz rezervlerinin 18,5 milyar dolar olduğunu tahmin edilmişti.

BİLGİ PAYLAŞIMINI DURDURDU

Dolar rezervlerinin tükenme noktasına geldiğini söyleyen Suriyeli yetkililer, rejimin dolar rezervlerini gıda, yakıt ve Esad'ın savaş çabalarını finanse etmek için kullandığını söyledi.

Esad rejimi, 2011 yılından itibaren IMF, Dünya Bankası ve diğer uluslararası örgütlerle mali bilgi paylaşımını durdurdu.

YAĞMACILAR ANA KASAYA ULAŞAMADI

Bazı yağmacıların merkez bankasının bazı bölümlerine kısa süreliğine erişerek Suriye poundlarını çaldıklarını ancak ana kasaya giremedikleri belirtildi.

Suriyeli yetkililer, çalınan paraların bir kısmının geri alındığını bildirdi.

Bankanın ana kasasının bomba geçirmez olduğu ifade edilirken, her biri farklı bir kişide bulunan üç anahtar ve bir şifre kombinasyonu gerektiği kaydedildi.

400 MİLYAR DOLAR GEREKİYOR

Suriye'nin milli geliri (gayrisafi yurt içi hasıla - GSYİH) 2021 yılında 8,98 milyar dolar olarak tahmin edildi..

İç savaş öncesi 2010 yılı itibarıyla ülkenin GSYİH'si 61,39 milyar dolar düzeyindeydi.

Ülkenin savaş sonrası yeniden inşası için gereken bütçenin 400 milyar doları bulabileceği belirtiliyor.

2 TON PARA KAÇIRDI İDDİASI

Muhalifler, 8 Aralık'ta Şam'a girmiş ve 53 yıllık Esad hanedanlığının sonunu getirmişti.

Beşar Esad, ailesiyle birlikte Rusya'ya kaçarak siyasi sığınma almıştı.

Financial Times, 2018-2019 yıllarında Suriye Merkez Bankası'nın Moskova'ya toplam 250 milyon dolar değerinde 100 dolar ve 500 euro değerinde banknotlardan oluşan 2 ton para taşıyan birkaç uçak gönderdiğini iddia etmişti.

ABD basınına göre kaçırılan paralar Rus bankalarındaki hesaplara yatırıldı. Ayrıca Esad ailesinin Moskova'da lüks mülkleri satın alındığı iddia edildi.