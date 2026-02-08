Suriye'ye dev yatırım: Suudi Arabistan'dan 2 milyar dolarlık anlaşma

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Uzun yıllar süren savaşın ardından ekonomisini toparlamaya çalışan Suriye’de çatışmalar, milyonlarca kişinin ölümüne ve büyük yıkıma yol açtı.

Suriye'nin yeniden inşa çalışmalarında büyük bir eşik daha aşıldı.

SURİYE VE SUUDİ ARABİSTAN ARASINDA STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

Suriye ile Suudi Arabistan arasında stratejik iş birliğini derinleştiren kapsamlı anlaşmaların imzalandığı bildirilirken destek mesajları da vurgulandı.

Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid el-Falih, imza töreninde yaptığı konuşmada, Suriye’nin istikrar sürecine tam destek verdiklerini belirtti.

2 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Halid el-Falih, Sivil havacılık ve altyapı başta olmak üzere birçok alanda büyük projelerin hayata geçirileceğini söyledi.

Halep’teki iki havalimanının modernizasyonu için yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırım yapılacağını vurguladı.

İŞ BİRLİĞİ KONUSUNDA MUTABAKATA VARILDI

El-Falih, ekonomik yaptırımların esnemesiyle banka transfer kanallarının aktif hale getirildiğini aktardı.

El-Falih, “ACWA Enerji destekli su projeleri ve ‘İpek Yolu’ dijital altyapı projesi gibi dev yatırımlar, Suriye’yi yabancı yatırımcılar için yeniden cazibe merkezi yapacak.” dedi.

Tarafların telekomünikasyon, su yönetimi ve genel altyapı projelerinde de iş birliği konusunda mutabakata vardığı kaydedildi.

DİPLOMATİK GİRİŞİMLER DEVAM EDİYOR

İmza töreninde yapılan açıklamada, Suudi şirketlerin dijital altyapı yatırımları ve sanayi projelerinde aktif rol alacağı ifade edildi.

Riyad yönetimi, Suriye’ye yönelik yaptırımların hafifletilmesi için diplomatik girişimlerini sürdürdüğünü duyurdu.

DÖNÜM NOKTASI

Suriye tarafı ise anlaşmaları, ülkenin yeniden inşa sürecinde dönüm noktası olarak değerlendirdi.