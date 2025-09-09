Sürücüler dikkat: Almanya’da trafik ışıkları değişiyor! Yeni ışık ekleniyor

Almanya hükümeti trafiği daha güvenli ve akıcı hale getirmek için dikkat çeken bir yeniliğe gidiyor.

Bu kapsamda Almanya yollarında trafik ışıkları artık yalnızca 3 renkten ibaret olmayacak. Yeni eklenen trafik ışığıyla güvelik ön planda tutulacak.

Test aşamalarının başladığı “VeloFlow” adlı yeni trafik ışığı sistemiyle yeni bir dönemin kapıları açılıyor.

Söz konusu sistemin özellikle şehir içi trafiğinde bisikletlilerle motorlu taşıtların daha uyumlu hareket etmesini sağlayarak sürdürülebilir ulaşımı teşvik etmeyi hedefliyor.

BİSİKLETLİLER İÇİN ÖZEL

Artı49'da yer alan habere göre, VeloFlow sistemi, trafik ışıklarını bisikletlilerin hareketlerini temel alacak şekilde yeniden düzenliyor.

Bu yenilik sayesinde bisikletliler hem daha kısa süre bekleyerek hem de daha güvenli bir şekilde yollarına devam edebilecek. Yetkililer, sistemin temel amacının trafikteki tüm kullanıcılar için daha dengeli ve adil bir geçiş düzeni sağlamak olduğunu belirtiyor.

Yeni sinyalizasyon düzeni yalnızca bisikletliler için değil; yayalar ve araç sürücüleri için de farklı kurallar getiriyor. Pilot bölgelerde uygulamaya konulan bu sistemde, sürücülerin ve yayaların yeni ışık düzenine özellikle dikkat etmeleri gerekiyor.