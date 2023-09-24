Suudi Arabistan: Filistin meselesine kapsamlı çözüm istiyoruz Dışişleri Bakanı Ferhan, Orta Doğu'nun güvenliğinin Filistin meselesine kapsamlı çözümden geçtiğini söyledi.

AA

İsrail ile normalleşme adımları atan Suudi Arabistan, Filistin meselesini "kırmızı çizgi" olarak sunuyor.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'ndaki konuşmasında söz konusu meseleye değindi.

Filistin meselesine çözüm istiyorlar

Bin Ferhan, "Suudi Arabistan Krallığı, Orta Doğu'nun güvenliğinin, Filistin meselesine adil ve kapsamlı bir çözümün hızlandırılmasını gerektirdiğini vurguluyor." dedi.

Filistin meselesinin çözümüne işaret eden Bin Ferhan, şu ifadeleri kullandı:

Krallık, uluslararası hukuku ihlal eden ve çözüm yolunu baltalayan tüm tek taraflı tedbirleri reddettiğini yineler.

Sudan'daki çatışmalar

Bin Ferhan, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Güçleri arasındaki çatışmalarda, ülkesinin Hartum yönetimine desteğini dile getirdi.

Suudi Arabistan'ın, Sudan'da tırmanan gerilimden duyduğu ciddi endişeyi belirten Bin Ferhan, ülkesinin Sudan'ın krizden kurtulması ve güvenliğe kavuşmasını temenni ettiğini belirtti.

Rusya-Ukrayna Savaşı

Bin Ferhan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi ve olumsuz yansımalarının önüne geçilmesinin önemini vurguladı.

Yaklaşık 11 aydır meclisin yeni cumhurbaşkanını seçemediği Lübnan'a ilişkin Bin Ferhan, Lübnanlı siyasi partilere "kapsamlı yapısal siyasi ve ekonomik reformlar yapma" çağrısında bulundu.

Bin Ferhan, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara işaret ederek, kutsalları ihlal ve İslamofobi'yi teşvik eden tüm davranışların reddedilmesi ve bunların müsamaha gösterilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)