Suudi Arabistan, Gazze'ye 35 ton yardım gönderdi Riyad yönetiminin talimatı üzerine Suudi Arabistan'da Filistin halkı için destek kampanyası başlatıldı. Yardımları taşıyan uçak, Mısır'ın El-Ariş kentine ulaştı.

AA

Suudi Arabistan, Filistin halkına destek kampanyası başlattı.

Kampanya, Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın talimatlarıyla hayata geçirildi.

Gazze Şeridi'ne 35 ton yardım

Bu kapsamda Suudi Arabistan, İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne 35 ton insani yardım gönderdi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Gazze Şeridi'ne destek için 35 ton insani yardım taşıyan bir uçağın Mısır'ın El-Ariş kentine gönderildiği ifade edildi.

Filistin halkı için gönderilen ilk uçak

Bunun, Suudi Arabistan'dan Gazze'deki Filistin halkı için gönderilen ilk uçak olduğuna işaret edildi.

Haberde, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın talimatlarıyla ülkede Filistin halkına destek kampanyası düzenlendiği hatırlatıldı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 35'i Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda olmak üzere 352’si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 172 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)