Suudi Arabistan, Muhammed bin Selman'ın Londra'yı ziyaret etme planlarını rafa kaldırdı Veliaht Prens Selman'ın İngiltere'ye seyahatinin ertelenmesi, bu ülkede 'küçümseme' olarak değerlendirildi. Suudi Arabistan cephesi ise "Olayları farklı yorumlamak isteyenler fena halde yanılıyorlar" dedi.

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın İngiltere ziyareti ertelendi.

İngiliz yetkililere göre, Suudi Arabistan, Selman'ın başkent Riyad'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ağırlamasından kısa bir süre önce ziyareti rafa kaldırdı.

İki ülkeden yetkililer, Selman'ın bu yılki ziyareti konusunda aylardır görüşmeler gerçekleştiriyordu.

Putin'in ziyareti sonrası Londra seyahatine erteleme

Selman'ın Londra'ya olası varış tarihi olarak 3 Aralık üzerinde çalışmalar yürütülüyordu.

Putin, 2022'de Ukrayna'ya yönelik tam kapsamlı saldırılardan bu yana Körfez bölgesine ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Önce BAE'ye, ardından Suudi Arabistan'a gitti.

Soru işaretlerine neden olan gelişme

Financial Times'ın haberine göre, İngiltere'de Muhafazakar Parti'den bazı milletvekilleri, ziyaretin ertelenmesinin, iki ülke ilişkilerine dair soru işaretlerine neden olduğunu söyledi.

Suudi yetkililere göre, planlama sorunları, Selman'ın ziyaretini karmaşık hale getirdi. Gecikmenin, Putin'in Riyad ziyaretiyle bağlantılı olduğuna ilişkin iddialar reddedildi.

Sunak-Selman görüşmesi

Ekim ayında İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Suudi Arabistan'ı ziyaret etmiş ve Veliaht Prens ile görüşmüştü. Suudi yetkililer, görüşmeyi "mükemmel ve verimli" olarak nitelendirmişti.

'Küçümseme' dediler

Eski Muhafazakar Parti lideri Iain Duncan Smith, Financial Times'a, Suudi Veliaht Prens'in ziyaretinin ertelenmesinin "küçümseme" anlamına geldiğini söyledi.

Duncan, Ukrayna savaşı devam ederken Putin'in ağırlanmasının "şaşırtıcı" olduğunu kaydetti.

"İddialar saçmalık"

Suudi Arabistan'ın Londra Büyükelçisi Prens Halid bin Bandar ise "Birleşik Krallık-Suudi Arabistan ilişkilerine aşina olan herkes, küçümseme iddiasının saçmalık olduğunu bilir." dedi.

"İlişkiler her zaman olduğu kadar güçlüdür ve öyle olmaya devam edecek." diyen Bandar, "Olayları farklı yorumlamak isteyenler fena halde yanılıyorlar." ifadesini kullandı.