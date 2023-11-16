Suudi Arabistan: Şifa Hastanesi'ne baskını kınıyoruz Riyad yönetimi, eylemlerinden dolayı İsrail'in sorumlu tutulması gerektiğini söyledi. Açıklamada, "Uluslararası hesap verme mekanizmaları harekete geçirilmeli" denildi.

AA & Ensonhaber

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce hasta ile sivilin bulunduğu Şifa Hastanesi'ne baskın düzenledi.

Şifa, Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık tesisi olarak göze çarpıyor.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, "İsrail işgal güçlerinin Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne yönelik saldırısını ve Ürdün Sahra Hastanesi çevresini bombalamasını şiddetle kınadığını" söyledi.

Riyad yönetimi, sivillere yönelik ihlallerden "hesap sorulması" gerektiğini kaydetti.

"Hesap verme mekanizmaları harekete geçirilmeli"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:

Krallık, İsrail işgal güçlerinin çocuklara, kadınlara, sivillere, sağlık tesislerine ve yardım ekiplerine karşı devam eden bu ihlalleri, acımasız ve insanlık dışı uygulamalarıyla ilgili uluslararası hesap verme mekanizmalarının harekete geçirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Biden yine İsrail'i savundu

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin "karargah" olduğunu ispatlayamayan ve sunduğu sözde kanıtlarla sosyal medyada alay konusu olan İsrail'in burayı basmasını, bu ülkenin söylemleri üzerinden savunmuştu.

"Bu bir gerçek"

Biden, bunun üzerine, hastanenin "karargah" olduğunu ispatlayamayan İsrail'in eylemini savunarak şu iddiayı ortaya atmıştı:

Hamas, askerlerini ve karargahını hastanenin altında saklayarak savaş suçu işliyor. Bu bir gerçek. Olan bu.

"İsrail büyük sayıda askerle gitmedi"

İsrail'in yaptığını "baskın" olarak nitelemeyi reddeden Biden, şu ifadeleri kullanmıştı: