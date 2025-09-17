Abone ol: Google News

Suudi Arabistan ve Amerika, askeri işbirliği ve bölgesel gelişmeleri görüştü

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman ve ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, iki ülke arasındaki askeri işbirliğini ve bölgesel gelişmeleri görüştü.

Yayınlama Tarihi: 17.09.2025 07:14
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

İKİLİ ASKERİ VE SAVUNMA İŞBİRLİĞİ MASADA

Görüşmede, iki dost ülke arasında askeri ve savunma alanındaki ikili işbirliğinin boyutları ele alındı.

İki taraf, bölgedeki son gelişmeler ile uluslararası barış ve güvenliğin sağlanmasına yönelik ortak çabaları değerlendirdi.

