Suudi Arabistan ve Amerika, askeri işbirliği ve bölgesel gelişmeleri görüştü Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman ve ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, iki ülke arasındaki askeri işbirliğini ve bölgesel gelişmeleri görüştü.