Suudi Arabistan’dan 46 bin seyirci kapasiteli 'gökyüzü stadyumu'

Suudi Arabistan, 2034 FIFA Dünya Kupası öncesi dikkat çeken bir projeye imza atmaya hazırlanıyor.

Krallık, sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre dünyanın ilk 'gökyüzü stadyumu' olacak NEOM Sky Stadium projesini duyurdu.

46 BİN SEYİRCİ KAPASİTELİ OLACAK

Tamamlandığında 46 bin seyirci kapasitesine sahip olacak stadyumun, güneş ve rüzgar enerjisiyle çalışması planlanıyor.

İnşaatın 2027 yılında başlaması, projenin ise 2032’de tamamlanması öngörülüyor.

Proje, Suudi Arabistan’ın tek başına yaptığı ve FIFA tarafından resmen kabul edilen 2034 Dünya Kupası ev sahipliğiyle eş zamanlı olarak ilerleyecek.

Bu durum, Riyad yönetiminin küresel spordaki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

15 YENİ STADYUM İNŞA EDİLECEK

Suudi Arabistan basınında 'Sky Stadium' projesine dair resmi bir açıklama yer almazken, ülkenin spor altyapısında büyük bir dönüşüm planladığı biliniyor.

Arab News’te yer alan 2024 tarihli haberde, FIFA Dünya Kupası 2034 adaylığı kapsamında 15 yeni stadyumun inşa edileceği, projelerin merkezinde ise Riyad’daki Kral Selman Uluslararası Stadyumu'nun yer aldığı belirtilmişti.

Bu stadyumun 92 bin 760 kişi kapasitesiyle 2029’da tamamlanması hedefleniyor.

ÇÖLÜN 350 METRE ÜZERİNDE OLACAK

Construction Review dergisine göre, NEOM Sky Stadium, NEOM’un doğrusal akıllı şehri The Line içine entegre edilecek ve çölün 350 metre üzerinde asılı şekilde inşa edilecek. Dergi, projenin 'dünyanın ilk gökyüzü stadyumu' olacağını vurguladı.

FIFA’nın ön onayını alan proje, çevre dostu ve sürdürülebilir stadyum konseptinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.

Ancak stadyumun yüksekliği ve konumu, mühendislik açısından ciddi zorluklar barındırıyor. Güvenlik ve erişim konularında yenilikçi çözümler geliştirilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Stadyumun, NEOM’daki Sağlık ve Refah Bölgesi ile üniversite yerleşkesine yakın bir noktada inşa edilmesi planlanıyor.

Böylece bölge, spor ve yaşam temelli yeni bir merkez haline getirilecek.

2039’A SARKABİLİR

NEOM projesinin genelinde yaşanan gecikmelerin 2039’a kadar uzanabileceği öne sürülse de Suudi Arabistan yönetimi, önceliği 2034 Dünya Kupası hazırlıklarına vermeyi sürdürüyor.