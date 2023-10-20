Suudi Veliaht Prens Selman, Filistin Devleti için çağrı yaptı 1967 sınırları vurgusu yapan Veliaht Prens, "Filistin Devleti'nin kurulması için adil bir çözüm çağrısında bulunuyoruz" dedi. Muhammed bin Selman, sivillerin hedef alınmasına karşı olduklarını söyledi.

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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad, ilk Körfez İşbirliği Konseyi-Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği Zirvesi toplantısına ev sahipliği yaptı.

Toplantıda konuşan Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın gündeminde, İsrail-Filistin çatışması vardı.

Filistin Devleti'nin kurulmasını desteklediklerini ifade eden Selman, bu meseleyi adil çözüme ulaştırma çabalarının arkasında olduklarını söyledi.

Veliaht Presn'ten Filistin Devleti çağrısı

Suudi Prens, "1967 sınırlarına göre, herkes için güvenlik ve refah sağlayacak Filistin Devleti'nin kurulması için adil bir çözüm çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Selman, "Bugün Gazze'de artan ve bedelini sivillerin ödediği şiddet olaylarından büyük üzüntü duyuyoruz." şeklinde konuştu.

"Sivillerin hedef alınmasını reddediyoruz"

Veliaht Prens, düzenlenen saldırılarda sivillerin hedef alınmasını kesin bir dille reddettiklerini vurguladı.

Bu yıl 10 ülkeden oluşan ASEAN'a liderlik eden Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo da açılış konuşmasında, uluslararası yasalara uygun olarak Gazze'deki şiddete son verilmesi çağrısında bulundu.

"ASEAN'la ilişkileri güçlendirmek için çalışıyoruz"

Muhammed bin Selman ayrıca Suudi Arabistan'ın ASEAN ülkeleriyle her alanda ilişkilerini güçlendirmeye çalıştığını anlattı.

Körfez İşbirliği Konseyi, şu ülkelerden oluşuyor:

Suudi Arabistan, Umman, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri.

ASEAN bloğunda yer alan ülkeler ise şu şekilde:

Endonezya, Malezya, Singapur, Tayland, Vietnam, Brunei Sultanlığı, Kamboçya, Laos, Myanmar ve Filipinler.

ASEAN ülkeleri arasındaki ticaret hacmi şu anda 110 milyar doların üzerinde bulunuyor.