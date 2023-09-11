Suudi Veliaht Prens Selman'ın yeniden konuşulan sözleri: Orta Doğu, yeni Avrupa olacak Ülkesinde kapsamlı reformlar isteyen Selman, "Yeni Avrupa olacağız" mesajı verdi. Dönüşümü görmeden ölmek istemediğini söyleyen Veliaht Prens'in ifadelerinden sonraki süreçte çarpıcı bir değişimin yaşanmaması dikkatlerden kaçmadı.

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ensonhaber.com

Riyad yönetimi, ülkede köklü değişimlere imza atıyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman öncülüğünde ekonomi, sosyal yaşam gibi alanlarda reformlara imza atıldı.

Suudi Arabistan'da dönüşüm çabaları

Kapsamlı reformların sürdürüldüğü ülkede ekonomide köklü değişimleri içeren Vizyon 2030 projesi de Selman tarafından hayata geçirildi.

Ekonomisini çeşitlendirmek isteyen Suudi Arabistan, turizm merkezi olma hedefinin yanı sıra madencilik ve savunma sanayii gibi alanlara yönelerek gelirlerinin enerjiye bağımlılıktan kurtulmasını planlıyor.

"Yeni Avrupa olacağız"

Ülkesinde dönüşümü hedefleyen Veliaht Prens Selman'ın konuya ilişkin 5 yıl önce kullandığı ifadeler yeniden gündeme geldi.

Konuşmasında iddialı sözler sarf eden Selman, "Yeni Avrupa'nın Orta Doğu olacağını düşünüyorum." dedi.

Çarpıcı değişim görülmedi

Suudi Arabistan Krallığı'nın gelecek 5 yıl içinde tamamen farklı olacağını anlatan Selman; Bahreyn, Kuveyt ve Katar gibi diğer bölge ülkelerinin de kendilerini takip edeceğini savundu.

Ancak aradan geçen sürede hem Suudi Arabistan'da hem de bölgede çarpıcı bir değişimin olmaması dikkatlerden kaçmadı.

Küresel rönesans mesajı

Selman, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

30 yıl içinde bir sonraki küresel rönesans Orta Doğu'da olacak inşallah. Bu, Suudilerin mücadelesi. Bizzat benim üstlendiğim mücadele.

"Görmeden ölmek istemiyorum"

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, tekrar dolaşıma giren konuşmasında "Orta Doğu'yu dünyanın ön saflarında görmeden ölmek istemiyorum." diye ekledi.