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    Taliban, Prens Harry'nin kitabına tepki gösterdi

    Prens Harry yeni kitabında Afganistan'daki askeri görevi sırasında 25 kişiyi öldürdüğünü ve bundan utanç duymadığını yazmıştı. Taliban yetkililerinden bu cümlelere tepki geldi.
    • 06.01.2023 - 23:44
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    Taliban, Prens Harry'nin kitabına tepki gösterdi

    Sussex Dükü Prens Harry'nin 10 Ocak'ta yayınlanacak olan "Spare" adlı kitabına Taliban'dan eleştiri geldi.

    "25 Afgan'ı öldürdüm, utanç duymadım"

    İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Harry, Afganistan'da görev yaptığı döneme ilişkin anılarına da yer verdiği kitabında, Afganistan'da askerlik yaptığı sırada 25 Afgan'ı öldürdüğünü ve bundan "utanç duymadığını" belirtmişti.

    Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulkahar Belhi, basına yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

    Taliban, Prens Harry nin kitabına tepki gösterdi #1

    "Afgan halkının yaşadığı travmanın ufak bir örneği"

    "Prens Harry'nin bu yorumları masumları hesapsızca katleden işgal güçlerinin elinde Afgan halkının yaşadığı travmanın ufak bir örneğidir."

    Taliban, Prens Harry nin kitabına tepki gösterdi #2

    "Afganistan'a saldıran her ülkenin buna benzer hikayeleri var"

    Taliban sözcülerinden Bilal Kerimi ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Afganların "işgal suçlarını" unutmayacağını belirterek, "Böylesi suçlar sadece bir ülkeyle sınırlı değildir. Afganistan'a saldıran her ülkenin buna benzer hikayeleri var." değerlendirmesinde bulundu.

    Taliban, Prens Harry nin kitabına tepki gösterdi #3

    "Bu savaştan mağlup ayrıldınız"

    AA'nın haberine göre, Taliban'ın önde gelen bileşenlerinden Hakkani Grubunun liderlerinden Enes Hakkani de Twitter hesabından konu ile ilgili açıklamada bulundu.

    Prens Harry'in, Afganistan'da 25 kişiyi öldürmesini "satranç taşlarının tahtadan çıkarılması" olarak görmesine tepki gösteren Hakkani, "Bu savaştan mağlup ayrıldınız. Öldürdüğünüz kişiler satranç taşları değildi. Onlar insandı." ifadelerini kullandı.

    Taliban, Prens Harry nin kitabına tepki gösterdi #4


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