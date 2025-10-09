Tarihte dört ABD Başkanı Nobel aldı: Donald Trump Nobel Barış Ödülü'nü alabilecek mi?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının yürürlüğe girmesinin ardından birçok müttefikinden, Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmesi gerektiğine dair destek geldi.

Özellikle İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bu konuda Trump'a büyük destek veriyor.

LİDERLERDEN DESTEK AÇIKLAMALARI

Arjantin Devlet Başkanı Milei'den de benzer bir çıkış geldi. Milei, "Uluslararası barışa olağanüstü katkılarından dolayı Donald J. Trump'ın Nobel Barış Ödülü adaylığını imzalayacağımı belirtmek isterim." dedi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, Trump'ın bu ödülü almayı hak ettiğini dile getirdi.

TRUMP KAZANMAYI BEKLEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Başkan Trump ise ödül için gönüllü gözükmemeye çalışıyor.

Bugüne kadar 7 savaşın sona erdirilmesinde öncülük ettiğini her fırsatta dile getiren Trump, Nobel Barış Ödülü ile ilgili olarak kazanmayı beklemediğini söyleyerek, "Ödülü hiçbir şey yapmayan birine verecekler" dedi.

Trump'ın bu açıklaması Nobel Komitesi'ne baskı kurmak olarak değerlendirildi.

KOMİTEDEN "KAZANAN BELLİ" AÇIKLAMASI

Norveç merkezli Nobel Enstitüsü ise Nobel Barış Ödülü kazananının hali hazırda Pazartesi günü belirlendiğine dair bir açıklama yaptı.

Bu açıklama Trump'ın ödüle layık görülmesi gerektiğine dair artan baskıyı açıklamak için mi yapıldığı yoksa gerçekten kazanan belirlendi mi şimdilik belirsizliğini koruyor.

Ödülün kazananı 10 Ekim Cuma günü saat 11.00'de açıklanacak.

TARİH DÖRT ABD BAŞKANI BU ÖDÜLÜ KAZANDI

THEODORE ROOSEVELT

ABD Başkanı Theodore Roosevelt, Rusya ile Japonya arasındaki savaşı sona erdiren Portsmouth Antlaşması’nı müzakere etmedeki rolü nedeniyle 1906 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü.

Ayrıca, Latin Amerika ve Karayipler’deki diplomasiyi uluslararası barışa katkı olarak göstermesi de ödülü kazanmasında etken olarak görülüyor.

Roosevelt, Nobel Barış Ödülü kazanan ilk ABD başkanı oldu.

WOODROW WİLSON

ABD Başkanı Woodrow Wilson, Birinci Dünya Savaşı sonrası uluslararası barışı korumak amacıyla Milletler Cemiyeti’nin kurulmasına öncülük etmesi nedeniyle 1919 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen ikinci ABD Başkanı oldu.

JİMMY CARTER

ABD Başkanı Jimmy Carter, Özellikle Orta Doğu barış görüşmeleri, Afrika’daki insani krizler ve seçim gözlemleri Nobel Barış Ödülü'nü kazanmasında belirleyici oldu.

Görev süresi bittikten sonra bile barış, demokrasi ve insan hakları için yürüttüğü uluslararası arabuluculuk faaliyetleri Carter'ı 2002 yılında ödülün sahibi yaptı.

BARACK OBAMA

ABD Başkanı Barack Obama, göreve geldikten yalnızca 9 ay sonra 2009 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü.

O dönemde özellikle nükleer silahsızlanma söylemi, iklim değişikliği ile mücadele ve Müslüman dünyası ile kurduğu iyi ilişkiler ödülü Obama'ya getirdi.