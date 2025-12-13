Tayland, ateşkes açıklamasına rağmen Kamboçya’yı F-16’larla vurdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır hattında çatışmalar altıncı gününe girerken, bölgedeki tansiyon daha da yükseldi. Tayland ordusu, Trump’ın ateşkes açıklamasından saatler sonra Kamboçya’ya yönelik hava saldırıları düzenledi.

F-16'LARLA HAVA SALDIRISI

Tayland’a ait F-16 savaş uçakları, sabah saatlerinde Kamboçya’nın Pursat eyaletine bağlı Thma Da bölgesinde askeri amaçlarla kullanıldığı öne sürülen bir otel ile bir otoyol köprüsünü hedef aldı. Kamboçya Enformasyon Bakanı Neth Pheaktra, saldırıların sivil altyapıyı hedef aldığını belirterek Tayland’ı askeri eylemleri derhal durdurmaya çağırdı.

"TEHDİTLER BİTENE KADAR OPERASYONLAR SÜRECEK"

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ise geri adım atmayacaklarını vurgulayarak, ülkesine yönelik tehditler sona erene kadar askeri operasyonların devam edeceğini söyledi. Charnvirakul, “Bu bir kaza değil. Sabahki eylemlerimiz kararlılığımızı açıkça ortaya koydu” ifadelerini kullandı.

KAMBOÇYA'DAN ROKETLİ MİSİLLEME

Tayland Kraliyet Ordusu (RTA), Kamboçya’nın Sisaket eyaletindeki sivil bölgelerin BM-21 roketleriyle hedef alındığını açıkladı. Saldırı sırasında halkın hava saldırısı uyarıları üzerine sığınaklara yöneldiği belirtilirken, Tayland tarafı sivil alanların hedef alınmasını sert şekilde kınadı.

CAN KAYBI ARTIYOR, BÜYÜK TAHLİYE

Tayland makamları, çatışmalarda 15 asker ve 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 190 kişinin yaralandığını duyurdu. Kamboçya ise 11 sivilin yaşamını yitirdiğini, 76 kişinin yaralandığını açıkladı. Çatışmaların başladığı günden bu yana iki ülkenin sınır bölgelerinde yaşayan 700 binden fazla kişinin güvenli alanlara tahliye edildiği bildirildi.

SINIR GEÇİŞLERİNİ ASKIYA ALMA ÇAĞRISI

Kamboçya Senato Başkanı Hun Sen, güvenlik gerekçesiyle iki ülke arasındaki tüm sınır geçişlerinin geçici olarak durdurulmasını istedi. Hun Sen, Tayland’ın sivil alanları hedef aldığını öne sürerek otoyollar, köprüler, okullar ve tapınakların saldırılardan zarar gördüğünü iddia etti.

TRUMP'IN ATEŞKES AÇIKLAMASI HAVADA KALDI

ABD Başkanı Donald Trump, Tayland ve Kamboçya liderleriyle yaptığı görüşmelerin ardından tarafların çatışmaları durdurma konusunda anlaştığını açıklamıştı. Ancak her iki ülke lideri de bu görüşmeler sonrasında ateşkese ilişkin net ve bağlayıcı bir duyuru yapmadı. Bu durum, sınır hattındaki belirsizliği ve çatışma riskini artırmaya devam ediyor.