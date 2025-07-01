Tayland başbakanına 'telefon' cezası: Görevden uzaklaştırıldı

Tayland'ı karıştıran telefon görüşmesi...

Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra'nın telefon görüşmesi, ülkede siyasi tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Kamboçya Başbakanı Hun Sen ile yaptığı telefon görüşmesinin sızdırılması üzerine, Tayland Anayasa Mahkemesi, Başbakan Paetongtarn Shinawatra'yı, "etik kuralları ihlal ettiği" gerekçesiyle görevden uzaklaştırdı.

SEN'E 'AMCA' HİTABI ÖFKELENDİRDİ

Paetongtarn'ın, Hun Sen ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde; Sen'e “amca” diye hitap ettiği ve Taylandlı bir askeri komutanı eleştirdiği 17 dakikalık kayıt, halkın öfkesine yol açtı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Shinawatra'nın görevden alınması için yazılan dilekçe mahkeme tarafından incelendi.

Anayasa Mahkemesi'nin 2'ye karşı 7 oyuyla kararıyla görevden uzaklaştırılırken, mahkemenin başbakanı suçlu bulması durumunda kalıcı olarak görevden alınacak.

BAŞBAKAN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Tepkilerin büyümesi üzerine geçtiğimiz hafta ordu komutanlarıyla birlikte yaptığı basın açıklamasında kamuoyundan özür dileyen Başbakan Shinawatra, söz konusu görüşmenin ailevi ilişkiler kapsamında özel bir telefon ile gerçekleştirildiği ve resmi bir temas niteliği taşımadığını savundu.

"BU POLİTİK BİR TİYATROYDU"

Shinawatra ayrıca söz konusu telefon görüşmesinin Kamboçya tarafı tarafından basına sızdırıldığını öne sürerek, "Şimdi anlıyorum ki bu görüşme gerçek bir müzakereyle ilgili değildi. Bu, politik bir tiyatroydu" dedi.

KAMBOÇYA BAŞBAKANI: SIZDIRILMIŞ OLABİLİR

Kamboçya'nın eski lideri ve mevcut Başbakanı Hun Sen ise telefon görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, kaydı yaklaşık 80 kişilik bir yetkili grubuyla paylaştığını, bu nedenle sızdırılmış olabileceğini ifade etti.

72 yaşındaki Hun Sen, daha sonra söz konusu ses kaydını kendi sosyal medya hesabından da yeniden paylaştı.

İKTİDAR KAYBEDEN ÜÇÜNCÜ SİYASETÇİ

Bu durum, son 20 yıldır Tayland siyasetine hakim olan güçlü Shinawatra'yı, görev süresini tamamlamadan iktidarı kaybeden üçüncü siyasetçi yapabilir.

Başbakanın, savunmasını sunmak için 15 günü var.

BAŞBAKAN YARDIMCISI GÖREVE GETİRİLDİ

BBC'nin bildirdiğine göre bu süre zarfında Başbakan yardımcısı ülkenin vekil lideri olarak görev yapacak.

Ancak Paetongtarn, görevden alınmadan saatler önce onaylanan kabine değişikliğinin ardından yeni bir atama ile kültür bakanı olarak kabinede kalmaya devam edecek.