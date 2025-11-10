Tayland, Kamboçya ile imzalanan barış anlaşmasını askıya aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sınır hattındaki güvenlik endişelerinin artmasıyla iki ülke arasındaki tansiyon yeniden yükseldi.

Tayland hükümetinden yapılan açıklamada, Sisaket eyaletinde devriye görevi sırasında mayın patlaması sonucu askerlerin yaralandığı, bu nedenle Kamboçya ile yürürlükteki barış anlaşmasının geçici olarak askıya alındığı belirtildi.

Başbakan Anutin Charnvirakul, güvenlik tehditlerinin sürdüğünü vurgulayarak kararın “zorunlu bir adım” olduğunu söyledi.

Charnvirakul, ayrıca yaralanan askerleri ziyaret edeceğini açıkladı.

Kamboçya tarafı ise Tayland’ın kararına rağmen anlaşmaya bağlı kalacaklarını duyurdu.

YILLARDIR SÜREN SINIR İHTİLAFI

Tayland ve Kamboçya, 817 kilometrelik kara sınırı boyunca belirlenmemiş bazı noktalar nedeniyle uzun süredir egemenlik ihtilafı yaşıyor. Tartışmaların merkezinde, Ta Moan Thom ve Preah Vihear adlı antik tapınaklar yer alıyor.

Preah Vihear Tapınağı, 1962 yılında Uluslararası Adalet Divanı (UAD) kararıyla Kamboçya’ya verildi. Ancak Kamboçya’nın 2008’de tapınağı UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil etme girişimi, Tayland’da tepkilere yol açtı ve iki ülke arasında silahlı çatışmalar yaşandı.

2013’te UAD, Kamboçya lehine bir kez daha karar verdi. Ancak sınır hattında zaman zaman yeni gerginlikler çıkmaya devam etti.

SON AYLARDA ÇATIŞMALAR TIRMANDI

Bu yılın Mayıs ayı sonunda tartışmalı bölgede çıkan silahlı çatışmada bir Kamboçyalı askerin ölmesi, iki ülke arasındaki ilişkileri yeniden gerdi.

Haziran ayında Kamboçya, anlaşmazlıkların çözümü için Uluslararası Adalet Divanı’na başvururken; Tayland, “ikili çözüm yaklaşımını” tercih ettiğini belirtti.

16 Temmuz’da bir Tayland askerinin mayına basarak bacağını kaybetmesiyle gerilim yeniden tırmandı.

Tayland, Kamboçya’yı yeni mayınlar döşemekle suçladı; Kamboçya ise bu iddiaları reddetti.

Olayın ardından Tayland, 23 Temmuz’da Kamboçya’daki büyükelçisini geri çağırdı, Kamboçya büyükelçisini ise sınır dışı etti.

24 Temmuz’da sınırın farklı noktalarında çıkan çatışmalarda, Kamboçya roketatarlarla saldırı düzenlerken Tayland ordusu F-16 savaş uçaklarıyla karşılık verdi.

MALEZYA ARABULUCULUĞUNDA ATEŞKES

Taraflar arasındaki çatışmaların sonlandırılması amacıyla 28 Temmuz’da Malezya’da bir zirve düzenlendi. Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Tayland ve Kamboçya liderlerinin “acil ve şartsız ateşkes” konusunda mutabakata vardığını açıkladı.

TRUMP BARIŞ ZİRVESİNE KATILDI

ABD Başkanı Donald Trump, Asya turunun ilk ayağı kapsamında Malezya’daki barış zirvesine katılarak sürece destek verdi.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim’in ev sahipliğinde, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ve Kamboçya Başbakanı Hun Manet’in katılımıyla 26 Ekim’de ortak ateşkes anlaşması imzalandı.

Anlaşmanın ardından ABD ile her iki ülke arasında yeni ticaret anlaşmaları da imzalandı.