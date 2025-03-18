Taylan'da 30 yıl kaçak yaşadı, yapay zekaya yakalandı

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Yapay zeka, suçların önlenmesinde caydırıcı bir konuma erişiyor...

27 yıl boyunca kaçak yaşayan 80 yaşındaki pedofil Richard Burrows, yapay zeka destekli yüz tanıma teknolojisi sayesinde Tayland’da yakalandı.

24 ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU

BBC'de yer alan haberde, yaklaşık 30 yıl boyunca kaçak yaşayan Burrows'un, 1968 ile 1995 yılları arasında Cheshire, Batı Midlands ve Batı Mercia bölgelerinde 24 çocuğa sistematik olarak cinsel istismarda bulunduğu belirtildi.

İZİNİ KAYBETTİRDİ

Burrows, 1997 yılında mahkemeye girmeden hemen önce kaçmış ve sonra uzun yıllar izini kaybettirmişti.

TAYLAND'DA YAKALANDI

Ancak Cheshire Polisi’nin geliştirdiği yüz tanıma yazılımı Pimeyes sayesinde Burrows’un Tayland’daki Phuket adasında yaşadığı tespit edildi.

Polis, Burrows’un ölümcül hastalığı olan bir tanıdığının kimliğini çalarak onun adıyla yurt dışına kaçtığını ortaya çıkardı.

CEZASI ÖNÜMÜZDEKİ AY AÇIKLANACAK

2023 yılında Tayland’da yakalanan Burrows, Chester Crown Court’ta yüzlerce suçtan mahkum oldu.

Suçları arasında çocuklara cinsel taciz, uygunsuz görüntüler oluşturmak ve sahte kimlik belgeleri bulundurmak yer alıyor.

54 suçtan suçlu bulunan Burrows’un cezası, önümüzdeki ay açıklanacak.

"KURBANLARI RAHATLAYACAK"

Cheshire Polisi, Burrows’un 1969-1971 yılları arasında Cheshire’daki bir çocuk evinde çalışırken, çocukların güvenini kazanarak istismara uğramalarına sebep olduğunu, ayrıca lider olarak görev aldığı izci gruplarında da pek çok çocuğa cinsel saldırıda bulunduğu belirlendi.

Burrows’un kurbanlarından birçoğu yıllarca sessiz kaldı, çünkü istismarı bildirmekten korkuyorlardı.

1994 yılında Danesford Çocuk Evi’ndeki suçlarla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı, fakat Burrows bu sırada kayıplara karıştı.

Cheshire Polisi Baş Müfettişi Eleanor Atkinson, Burrows’un eylemlerinin kurbanları üzerinde kalıcı bir etkisi olduğunu, ancak adaletin sonunda yerini bulduğunu ve kurbanlarının rahatlayabileceğini ifade etti.

Burrows, önümüzdeki aylarda cezasını almak üzere Chester Crown Court’a çıkarılacak.