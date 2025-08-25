Tayland’a ücretsiz uçak bileti: Turistlere müjde verildi

Tayland Turizm ve Spor Bakanı Sorawong Thienthong, ülkeye gelen yabancı turistleri çekmek amacıyla dikkat çekici bir teklif hazırladı.

“Buy International, Free Thailand Domestic Flights” adı verilen bu program kapsamında, Tayland’a uluslararası uçak bileti ile gelen ziyaretçiler iç hatlarda ücretsiz uçuş ve bagaj hakkından faydalanabilecek.

Bakanlık yetkilileri, teklifin şu anda onay sürecinde olduğunu ve Kabine kararının beklenmekte olduğunu belirtti.

200.000 ÜCRETSİZ BİLET VERİLECEK

Air News Times’ta yer alan habere göre, program için öngörülen bütçe 700 milyon baht (yaklaşık 21,5 milyon USD) olarak belirlendi ve hedeflenen turist sayısı 200.000.

Programa katılacak havayolu firmaları arasında Thai AirAsia, Bangkok Airways, Nok Air, Thai Airways International, Thai Lion Air ve Thai VietJetAir yer alıyor. Tek yön iç hat uçuşlarında 1.750 baht (≈ 54 USD), gidiş-dönüş uçuşlarda ise 3.500 baht (≈ 107 USD) destek sağlanacak ve 20 kg bagaj hakkı da sunulacak.

Programın Kabine onayıyla birlikte, Ağustos–Aralık 2025 döneminde başlatılması planlanıyor ve turistler ücretsiz uçuşlarını Eylül–Kasım ayları arasında kullanabilecek.