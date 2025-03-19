Tayland'da 9 yaşında tarikat kuran çocuk

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Tayland'da dikkat çeken bir olay yaşandı.

Geçtiğimiz yılın ağustos ayında ortaya çıkan 9 yaşındaki "Niramitr" veya "Nong Nice" olarak bilinen çocuk, ailesi tarafından dini bir figür olarak tanıtıldı.

Kendisini 'Buda'nın yeniden doğan oğlu" olarak tanıtan küçük çocuk, ailesi aracılığıyla Budist öğretileri yaymaya başlamıştı.

DİNİ ÖĞRETİ VERMESİ YASAKLANDI

Çocukları adına bir tarikat kuran ve buradan çark yürüten ailenin dini öğretileri yayması, Surat Thani Çocuk ve Aile Mahkemesi kararıyla durdurulmuştu.

Çocuğa ait görüntü ve vaazların kullanımı da yasaklanmıştı.

TARİKATI BÜYÜYOR

Ancak çocuğun annesi Natthaphon, mahkeme kararının ardından "Niramitr Tanrı Olarak Doğdu" adlı Facebook sayfasında, oğlunun altı ay içinde yeniden öğretilerine başlayacağını duyurdu.

Yasak kararına rağmen faaliyetleri süren tarikat, her geçen gün katlanarak büyüyor.

9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA İBADET ETTİLER

Eski Demokrat Parti Milletvekili Tankhun Jitt-itsara, Santi Pracha Dhamma Kulübü Başkanı olarak Teknoloji Suçlarıyla Mücadele Birimi'ne (TCSD) tarikat hakkında deliller sundu.

Kanıtlar arasında yetişkin müritlerin dini bir tören sırasında 9 yaşındaki çocuğa ibadet ettiğini gösteren bir fotoğraf da yer aldı.

Tayland hükümeti, 9 yaşındaki çocuğun tarikatına ilişkin mahkeme kararını ihlal etmekten inceleme aldı.