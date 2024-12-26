Tayland'da otel lobisinin ortasında cinsel ilişkiye girdiler

Haber Merkezi

Tayland'ın Pattaya şehrinde bulunan Flipper Lodge Hotel isimli otelde, mide bulandıran bir olay yaşandı.

Otel çalışanları, lobide bulunan bir çift hakkında misafirlerden şikayet almaya başladı.

Lobideki büyük bir kanepede yakınlaşan İngiliz turistleri uyaran otel çalışanları, çifti yakın takibe aldı.

CAM MASANIN ÜZERİNDE İLİŞKİYE GİRDİLER

Çalışanların bir anlık boşluğundan faydalanan İngiliz çift, lobinin ortasında buluna cam masaya çıkarak ilişkiye girdi.

Misafirler çığlıklar içinde otel çalışanlarını çağırırken, çiftin üzerine çıktığı cam masa kırıldı.

OTEL MÜŞTERİSİ OLMADIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Çifti ayırıp durumu polise bildiren otel yetkilileri, turistlerin otelde kayıtları olmadığını belirledi.

Otel çalışanları polisi beklerken, erkek olan turist çalışanlarla kavga etmeye başladı.

TUTUKLANDI

Bu sırada kadın turist olay yerinden kaçmaya çalıştı ve plaj yakınlarında bir polis memuru tarafından durduruldu.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla gözaltına alınan kadın, polis merkezine götürüldü ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tutuklama sırasında kadının polislere hakaret ettiği ve küfürlü ifadeler kullandığı belirtildi.