Tayland'da şiddetli yağışlar sellere yol açtı: 22 can kaybı

Tayland, sel felaketi ile sarsılıyor...

Başkent Bangkok dahil ülke genelindeki bazı bölgelerde etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

22 CAN KAYBI

Bangkok Post'un haberine göre, Tayland Afet Önleme ve Zarar Azaltma Departmanı tarafından yapılan açıklamada, sellerde 22 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, aşırı yağış ve taşan nehirlerden etkilenen yaklaşık 370 bin kişiye yardım ulaştırmak için harekete geçildiği kaydedildi.

SU SEVİYELERİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Yetkililer, acil durum ekiplerinin yiyecek ve malzeme dağıttığını ve muson mevsiminin yol açtığı yaygın yağışlar nedeniyle su seviyelerini yakından takip ettiklerini aktardı.

NE OLMUŞTU

Bualoi Tayfunu, eylül sonundan beri Filipinler ve Tayland dahil Güney Asya ülkelerinde ölümlere yol açmıştı.

Güney ve Güneydoğu Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağmurları, her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara neden oluyor.