Venezuela'da binlerce yeni asker orduya katıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetiminden yapılan açıklamada, 'emperyalist tehditlerin arttığı' gerekçesiyle 5 bin 600 yeni askerin yemin ederek orduya dahil edildiği bildirildi.

Bu adımın ABD'den gelen tehditler ve Karayipler'e konuşlandırılan ABD askeri filosuna yanıt niteliği taşıdığı kaydedilerek yeni askerlerin Maduro'ya sadakat yemini ettiği ve Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlerin Venezuela'nın 'istikrarının, barışının, güvenliğinin ve geleceğinin omurgası' olduğu vurgulandı.

"ORDUYA KATILIM BAŞVURULARINDA ARTIŞ YAŞANIYOR"

Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler Komutanı General Javier Jose Marcano ise devlet televizyonuna yaptığı açıklamada orduya katılım başvurularında artış yaşandığını belirterek, "Şu anda emperyalizm ülkemizi yasa dışı, keyfi, yalanlarla dolu ve küstah bir şekilde tehdit ederken halkımız, özellikle gençler binlerce kişi halinde Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlere katılmak için geliyor" ifadelerini kullandı.

Resmi verilere göre Venezuela'da yaklaşık 200 bin asker, 200 bin polis ve buna ek olarak milyonlarca yedek milis üyesi bulunuyor.