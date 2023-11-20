TBMM Başkanı Kurtulmuş: BM yırtılıp çöp tenekesine atıldı Kurtulmuş, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in Refah Sınır Kapısı'ndan girişine izin verilmemesine tepki gösterdi.

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AA & Ensonhaber

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MIKTA'nın 9'uncu Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya gitti.

Toplantıdaki oturumda konuşan Kurtulmuş, İsrail'in uluslararası yetkililere karşı takındığı tavra dikkati çekti.

"Refah Sınır Kapısı'ndan içeri sokulmadı"

Barışı ve hakkaniyeti esas alan yeni bir küresel sistemin gerekliliğini vurgulayan Kurtulmuş, "Koskoca Birleşmiş Milletler'in (BM) Genel Sekreteri Guterres, Refah Sınır Kapısı'ndan içeri sokulmamıştır." dedi.

Meclis başkanı, "Bu, BM'nin artık yırtılıp çöp tenekesine atıldığının alenen ilanıdır." diye konuştu.

"Birlemiş Milletler'i baskı altına aldılar"

Kurtulmuş ayrıca, bugün Orta Doğu'da yaşananların, mevcut küresel sistemin artık çalışmaz olduğunu gösteren en acı örneklerinden birisini teşkil ettiğini kaydetti ve ekledi:

Gücü elinde bulunduranlar, askeri ve siyasi güçleriyle dünyanın birçok ülkesini baskı altına alanlar, ne yazık ki Birlemiş Milletler'i de baskı altına almaya başlamıştır.

"Gazze'de her 10 dakikada bir insan ölüyor"

Kurtulmuş, "Biz burada konuşurken, her 10 dakikada bir insanın öldüğü Gazze'den bahsediyoruz." ifadesini de kullandı.

"Misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür ediyorum"

Sosyal medya üzerinden açıklamasında ise Kurtulmuş, "Endonezya Cumhurbaşkanı Sayın Joko Widodo ile bir araya geldik. Misafirperverlikleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.